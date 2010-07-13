جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور در پژوهشگاه هوا و فضا

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه هوا فضا به منظور تحقق اهداف پژوهشی و تکمیل کادر هیئت‌ علمی خود از بین دانشجویان سال آخرِ مقطعِ دکتری که در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند در رشته‌ها - گرایش‌های مورد نیاز و با تخصص‌های مربوط به حوزه هوافضا دعوت به همکاری می کند.

مهندسی هوافضا، جلوبرندگی، مکانیک پرواز، ‌سازه‌های هوایی، آیرودینامیک،‌ مهندسی فضایی،‌ مهندسی مکانیک،‌ طراحی کاربردی،‌ تبدیل انرژی،‌ مهندسی پزشکی،‌ بیومکانیک، مکاترونیک، مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی، بیوالکترونیک، مکاترونیک، مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی مواد، مهندسی پزشکی، بیومواد، مهندسی موا د- سرامیک، زیست شناسی، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک، زیست فناوری (بیوتکنولوژی)، فیزیولوژی جانوری، حقوق بین الملل، حقوق هوایی و حقوق فضایی رشته ها و تخصصهایی هستند که پژوهشگاه هوا فضا در آنها متخصص جذب می کند.