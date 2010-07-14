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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

تصویربرداری " گوهر " به پایان می رسد

تصویربرداری " گوهر " به پایان می رسد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی"گوهر" به کارگردانی منوچهر هادی اواسط هفته آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "گوهر" به کارگردانی منوچهر هادی در لوکیشنی واقع درمنطقه دربند ادامه دارد. هم‌اکنون مهدی سلوکی، خاطره حاتمی و محمدرضا داوودنژاد جلو دوربین این تله فیلم قراردارند.

 تصویربرداری" گوهر" اواسط هفته آینده به پایان می‌رسد. تدوین همزمان آن نیز به تازگی توسط کارگردان آغاز شده است. زهرا برومند، آزاده ریاضی، مریم خدارحمی، عاطفه باقری، محمد امیرصادقی، کاظم افرندنیا وحسن شکوهی دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از  مدیر تصویربرداری: اسماعیل آقاجانی، صدابردار: کامران کیان ارثی، برنامه ریز: نغمه نظری، طراح گریم: حسین یزدی، طراح صحنه ولباس: منوچهرهادی، مدیر تولید: فهیمه ساعی.
کد مطلب 1116075

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