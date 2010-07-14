نیازهای فرهنگی پاکدشت شناسایی می شود/ امید به پیشرفت در سفر سوم رئیس جمهور

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: از بستر مناسب دینی در شهرستان پاکدشت باید استفاده بهینه شود تا بهبود اوضاع فرهنگی حاصل شود.

وی تأکید کرد: از فرصتها و خمیرمایه های خوبی که از لحاظ فرهنگی در شهرستان وجود دارد باید به نحو مطلوب استفاده کرد.

این مسئول افزود: متانت، مستور بودن مردم از نظر حجاب و عفاف، روابط محترمانه و ظریف مردم پاکدشت گواه فرهنگ و شأن اجتماعی اصیل در این شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد: فضاهای فرهنگی نیاز به عنایت و توجه همه مسئولان دارد و نیازها و تقاضاهای فرهنگی پاکدشت باید به نحو مطلوب شناسایی شود.

طرح نیازهای فرهنگی در سفر سوم رئیس جمهور

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: سفر دور سوم ریاست جمهوری به استان ها رویکرد فرهنگی دارد و به طور حتم، فرصتی که در قالب سفر دولت به شهرستان پاکدشت پدید می آید باعث ارتقاء کیفیت اوضاع فرهنگی منطقه می شود.

بشیری یاد آور شد: اقدامات مطلوب فرهنگی در شهرستان انجام شده است و برای تکمیل این اقدامات، دور سوم سفر رئیس جمهور می تواند شرایط پیشرفت سریعتر فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: مشکلاتی در برخی پروژه های فرهنگی شهرستان، از جمله تنها سینمای در حال احداث پاکدشت وجود دارد که امید است این مسائل به سرعت حل شوند.

نماینده مردم پاکدشت تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر سینماداری صرفه اقتصادی خوبی ندارد و امکانات رسانه ای متفاوت و مطلوبی که وجود دارد، استقبال از سینما را کم کرده است.

وی در پایان افزود: به هر حال وجود سینما در شهرستان پاکدشت، گامی مؤثر در رشد و ارتقاء سطح فرهنگی منطقه خواهد بود و امید می رود که فضاهای فرهنگی شهرستان بیشتر شود تا مردم از آنها بهره ببرند.