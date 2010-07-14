قاریان در آستان حضرت عبدالعظیم (ع) گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، در این محفل نورانی که توسط استاد سید محسن موسوی بلده روز 25 تیرماه جاری اجرا می شود، قاریان بین المللی میهن اسلامی، استاد محمدحسین سعیدیان و استاد حسین فردی به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم می پردازند.

در محفل انس با قرآن هفته جاری که مصادف با شب فرخنده، سالروز میلاد حضرت امام سجاد(ع) است، حسن صادقی به مدیحه سرایی می پردازد.

برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی و اهدا جوایز به پنج تن از برندگان نیز از دیگر بخشهای این مراسم نورانی است.

امام علی بن الحسین، فرزند حضرت امام حسین(ع) و شهربانو، در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری درمدینه متولد شد. امام سجاد(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان در کربلا، در سن 23 سالگی امامت شیعیان را عهده دار شدند.

ابلاغ، تبیین، پاسداری و ترویج پیام و فرهنگ عاشورا، نشر فرهنگ و معارف اسلامی و افشاگری پیرامون حکومت امویان از جمله کارهای مهم آن حضرت به شمار می رود.

رساله حقوق، صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه ثمالی نیز مشتمل بر دعاها، معارف و هدایتگری های آن حضرت است.

برگزاری جشن میلاد امام حسین (ع) در آستان حضرت عبدالعظیم (ع)

همزمان با شب میلاد حضرت امام حسین (ع)، شامگاه چهارشنبه 23 تیرماه جاری، با سخنرانی حجت الاسلام غیاث و مدیحه سرایی حمید رمضانپور، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

همچنین جشن میلاد حضرت امام حسین(ع)، ظهر پنجشنبه 24 تیرماه جاری پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، با مدیحه سرایی حسن عرب سرخی در مصلای بزرگ ری برگزار خواهد شد.