حسن‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی "فانوس" را به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو کارگردانی می‌کنم. این فیلم به تهیه‌کنندگی انوش جعفریان و بر مبنای فیلمنامه وحید حسن‌زاده و کامران مهدوی تولید می‌شود. داستان این تله فیلم درباره پسری است که کارگر ساختمان است. بعد از اینکه پای پدرش می‌شکند سعی می‌کند نان‌آور خانه باشد و ...

محمد حسن‌زاده مشغول تصویربرداری مجموعه "یار مهربان" است که همزمان با تصویربرداری از شبکه دو پخش می‌شود. ضبط این پروژه دو هفته دیگر به پایان می‌رسد. سوسن پرور، فرید کشکولی، ترگل طیبی و وحید حسن‌زاده بازیگران مجموعه هستند.

رسول خدابنده‌لو تصویربردار، ناصر چشم‌آذر آهنگساز و بهناز شهبازی طراح صحنه و لباس با این مجموعه همکاری دارند. "یار مهربان" در 60 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی الهه کسمایی تهیه می‌شود.

محمد حسن‌زاده برنامه "نیمرخ" و مجموعه‌های "بیست"، "نان آور خونه کیه؟" و ... را کارگردانی کرده است.



