ایران در آمادگی الکترونیکی از آخر سوم شد/ گرفتار آفت شاخص زدگی نشویم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهدیون در همایش بررسی وضعیت شاخصهای فناوری اطلاعات در کشور با اشاره به سند چشم انداز توسعه که ایران 1404 را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول علمی فناوری در سطح منطقه دیده است به رتبه بندی انجام شده از سوی اتحادیه حهانی مخابرات تا سال 2007 اشاره کرد و گفت: رتبه ایران از حیث دسترسی فناروی اطلاعات و ارتباطات در خاورمیانه 11 است و کشور ما براساس سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه هشتم منطقه خاورمیانه را دارا است.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ملاک بررسی وضعیت موجود کشور در حوزه فناوری اطلاعات را شاخص‌های بین‌المللی ندانست و گفت: این شاخص ها برای بررسی وضعیت موجود می تواند تنها به عنوان برنامه تلقی شود اما ما باید اهداف خود را دنبال کنیم.

وی تاکید کرد که شاخص زدگی آفتی است که هم اکنون به آن دچار شده‌ایم پس در برنامه پنجم توسعه نباید شاخص‌های بین المللی را به عنوان اهداف تعریف کرد بلکه باید روی شاخص‌های ملی که با دیدگاه‌های کشور همسو هستند کار کرد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شفافیت شاخصهای عملکرد فناوری اطلاعات برای سازمانها و نهادهای مختلف منجر به دستیابی به اهداف مورد تصور خواهد شد اظهار داشت: دولت دهم قصد دارد دولت الکترونیک را با مفهوم واقعی پیاده سازی کند که برای این مهم همکاری تمامی دستگاهها در یک نظام یکپارچه الزامی است.



مهدیون با اشاره به فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه که بر مبنای دو سند بخشی و فرابخشی با 44 شاخص تعریف شد افزود: نقدی بر این برنامه وارد است که از آن جمله می توان به قابلیت مدیریتی پایین و اندازه گیری کم برخی شاخصها اشاره کرد که امید می رود این نکات در برنامه پنجم توسعه مدنظر قرار گیرد.



وی آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه که به ایجاد اهداف خاص حوزه فناوری اطلاعات و راهبردهای اصلی و پشتیبان آن منجر شد را از جمله اقدامات عمل آمده در دولت دهم عنوان کرد و ادامه داد: هماهنگ نبودن بین بخشها از نکات کلیدی است که در پنج سال گذشته بسیار کم به آن بها داده شده است.



مهدیون، نبود متولی ملی ICT در دوران برنامه چهارم، ضعف نهادهای فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی مصوب ICT و ضعفهایی در صنعت را از جمله نتایج آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه در این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: چابک‌ سازی دولت عدالت محور با توسعه خدمات الکترونیکی مطمئن از جمله اهدافی است که با ساختارهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محقق می شود.



مدیرعامل شرکت دیتا اضافه کرد: پیاده سازی ساختار منسجم مدیریت فناوری اطلاعات در کشور به ماندگاری توسعه این صنعت کمک کرده و خلق ثروت می‌کند. همچنین این اقدام کشور را به اهداف ایران 1404 سوق می‌دهد که این مهم تنها با توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و با رویکرد کسب سهم مناسب در بازارهای منطقه و جهان و نیز گسترش فرهنگ و آموزش حرفه‌ای IT امکانپذیر خواهد بود.



وی با اشاره به تاکیداتی چون سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) در برنامه چهارم توسعه که تاکنون اتفاق نیافتاده است افزود: حمایت از صنعت نرم افزارهای داخلی و ساخت سخت افزارهای خاص و نیز حمایت از صادرات آن و استفاده از توان حداکثری بخش خصوصی از دیگر اهداف مهم حوزه IT است.



به گفته وی توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیرساختهای IT، توسعه سلامت و تجارت الکترونیک، گسترش IT، فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای مجازی و گسترش حقوق و قوانین حوزه از دیگر اقدامات اساسی فناوری اطلاعات کشور است.