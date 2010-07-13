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۲۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

فرهنگی:

پرهیز از افراط و تفریط در امر عفاف و حجاب ضروری است

پرهیز از افراط و تفریط در امر عفاف و حجاب ضروری است

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در امر عفاف و حجاب باید از هرگونه افراط و تفریط اجتناب شود و در این راستا مسائلی که اهمیت کمتری دارند نباید جدی تر از موضوعات مهم در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمدحسین فرهنگی ظهر سه شنبه در همایش عفاف و حجاب در تالار دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به پارادوکس غربیان در حفظ حجاب و عفاف در مغایرت با حقوق بشر گفت: در همه کشورها برای شئونات اجتماعی به تناسب شرایط، قوانین و مقرراتی وضع می شود ولی در کشورهای غربی باتوجه به اینکه تظاهر به رفتارهای دینی و ملی در آنها ممنوع است لذا پوشش اسلامی از نظر آنان یک رفتار دینی محسوب می شود

عضو هیئت امنای دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: در برخی از کشورهای اروپایی مقرراتی مبنی بر ممنوعیت وجود دارد و بستگی به تناسب هنجارهای موجود در آن کشورها با نظام سیاسی چنین مقرراتی مرسوم و متداول است حتی گاهی به اندازه ای موضوع جدی گرفته می شود که مردم خود از حقوق مسلم مانند اشتغال و تحصیل منع می کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیت الهی و دینی خود در این زمینه مقرراتی دارد که بخشی از آن مربوط به پوشش زنان و مردان است، طبیعی است که در کشور ایران مقرراتی وضع شود که بر اساس آن تکالیف آن برای شهروندان معین شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: قانون حجاب و عفاف در سال 1380 توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای همگان لازم الاجراست که بر همان اساس وزارت کشور آئین نامه ها و دستورالعملهایی نیز پیش بینی کرده است، لذا انتظار افکار عمومی آن است که پیش از مردم عادی، این مقررات در دستگاه های اجرایی و صدا و سیما اجرایی شود و بعد از آنها نوبت به دیگران برسد.

وی افزود: بایستی در امر عفاف و حجاب از هرگونه افراط گری و تفریط اجتناب شود و در این راستا مسائلی که اهمیت کمتری دارند نباید جدی تر از موضوعات مهم در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

کد مطلب 1116142

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