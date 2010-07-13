پرهیز از افراط و تفریط در امر عفاف و حجاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمدحسین فرهنگی ظهر سه شنبه در همایش عفاف و حجاب در تالار دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به پارادوکس غربیان در حفظ حجاب و عفاف در مغایرت با حقوق بشر گفت: در همه کشورها برای شئونات اجتماعی به تناسب شرایط، قوانین و مقرراتی وضع می شود ولی در کشورهای غربی باتوجه به اینکه تظاهر به رفتارهای دینی و ملی در آنها ممنوع است لذا پوشش اسلامی از نظر آنان یک رفتار دینی محسوب می شود

عضو هیئت امنای دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: در برخی از کشورهای اروپایی مقرراتی مبنی بر ممنوعیت وجود دارد و بستگی به تناسب هنجارهای موجود در آن کشورها با نظام سیاسی چنین مقرراتی مرسوم و متداول است حتی گاهی به اندازه ای موضوع جدی گرفته می شود که مردم خود از حقوق مسلم مانند اشتغال و تحصیل منع می کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیت الهی و دینی خود در این زمینه مقرراتی دارد که بخشی از آن مربوط به پوشش زنان و مردان است، طبیعی است که در کشور ایران مقرراتی وضع شود که بر اساس آن تکالیف آن برای شهروندان معین شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: قانون حجاب و عفاف در سال 1380 توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای همگان لازم الاجراست که بر همان اساس وزارت کشور آئین نامه ها و دستورالعملهایی نیز پیش بینی کرده است، لذا انتظار افکار عمومی آن است که پیش از مردم عادی، این مقررات در دستگاه های اجرایی و صدا و سیما اجرایی شود و بعد از آنها نوبت به دیگران برسد.

وی افزود: بایستی در امر عفاف و حجاب از هرگونه افراط گری و تفریط اجتناب شود و در این راستا مسائلی که اهمیت کمتری دارند نباید جدی تر از موضوعات مهم در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.