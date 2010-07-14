تشریح ویژگیهای نظام جدید آموزشی حوزه/ تدوین نظام ویژه دانشگاهیان

حجت الاسلام دکتر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در نظام جدید آموزشی حوزه برای دارندگان مدرک سیکل، دیپلم و فارغ التحصیلان مراکز آموزشی عالی، نظام متفاوت آموزشی از لحاظ زمانی و محتوایی در نظر گرفته شده است. براساس این برنامه دوره آموزشی سطح یک برای طلاب دارای مدرک سیکل 6 سال، برای دارندگان مدرک دیپلم پنج سال و برای فارغ التحصیلان مراکز آموزشی عالی چهار سال خواهد بود.

وی افزود: در ثبت نام سال جدید تحصیلی حوزه بیش از دو هزار و 700 نفر از فارغ التحصیلان مراکز آموزشی عالی برای تحصیل در حوزه ثبت نام کرده اند که از این تعداد 10 نفر دارای مدرک دکتری، 600 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و بیش از دو هزار نفر دارای مدرک کارشناسی و کاردانی هستند بنابراین لازم بود با توجه به تحصیلات و سن این افراد، برنامه آموزشی متناسب طراحی شود.

عباسی با بیان اینکه در تدوین این برنامه 11 کارگروه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در بازده زمانی یک ساله در نظر گرفته شد گفت: 60 ماده درسی اختیاری مانند نقد و بررسی فرق اسلامی، عرفانهای کاذب، اندیشه سیاسی، حقوق بشر، شبهات کلامی در این برنامه در نظر گرفته شده که براساس ضرورتهای بومی و منطقه ای به طلاب استانهای مختلف کشور ارائه خواهد شد.

معاون آموزش حوزه علمیه قم افزود: انجام فعالیتهای پژوهشی در دوره های آموزشی نیز از ویژگیهای دیگر نظام جدید آموزشی حوزه است. نظام جدید آموزشی حوزه برای تصویب نهایی به شورای عالی حوزه ارسال شده و هم اکنون در این شورا در دست بررسی است.

وی گفت: در سال جاری دوره "تثبیتی" طلاب جدید الورود که قبلا به مدت سه ماه در طول سال تحصیلی برگزار می شد به مدت یک ماه در ایام تابستان در دو مقطع زمانی 20 تیر تا 20 خرداد و 27 شهریور تا 27 مهر برگزار می شود و پذیرفته شدگان در این دوره همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه به عنوان طلبه رسمی فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.