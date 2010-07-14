دانشگاه میزبان باشکوهترین نمازجماعت/ تجمع علاقمندان به نظام در دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان و معاونین دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، فضای کنونی محیطهای دانشگاهی را از جهات مختلف کاملاً مساعد، مناسب و برجسته دانستند و تأکید کردند: پیشرفتها و حرکتهای علمی دانشگاهها، اردوهای جهادی بی نظیر دانشجویان، بینش و بصیرت سیاسی دانشگاهیان و حضور در صحنه و مواقع حساس، فضای دینی حاکم بر دانشجویان، و تعداد زیاد اساتید مؤمن و علاقمند به سرنوشت کشور، واقعیات درخشان محیطهای دانشگاهی کشور هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از اظهاراتشان حضور روحانیون فاضل در دانشگاهها و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ آنان با دانشجویان و اساتید را یکی از نعمتهای بزرگ بعد از انقلاب اسلامی برشمردند و افزودند: اهمیت این موضوع را می توان در تبلیغات سوء و اظهار نگرانی شدید بدخواهان از طرح اسلامی شدن دانشگاهها متوجه شد زیرا یکی از مظاهر اسلامی شدن حضور روحانیون در دانشگاهها است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در گفتگو با دو تن از رؤسای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای شهر تهران فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها را بازخوانی می کند.

باشکوهترین نمازهای جماعت پس از مشهد و قم در دانشگاهها برگزار می‌شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه امیرکبیر گفت: پس از حرم امام رضا (ع) و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) ظهرها باشکوهترین نمازهای جماعت در کشور با حضور اساتید و دانشجویان در مساجد دانشگاهها برگزار می شود.

حجت الاسلام سید مهدی میر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی دیدار اخیر روسای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب افزود: مقام معظم رهبری به مجموعه نمایندگانشان در دانشگاهها تاکید کردند که فرصت تبلیغ دین در دانشگاهها را با توجه به دلهای ارزشمندی که در بین دانشجویان و اساتید وجود دارد قدر بدانند. رهبر معظم انقلاب به حضورشان در مسجدی در مشهد مقدس طی سالهای قبل از انقلاب اشاره کردند که حدود 300 نفر از جوانان در مراسم این مسجد شرکت می کردند. رهبری انقلاب این میزان را با خیل عظیمی از اساتید و دانشجویان که امروز در برنامه های دینی و نمازهای جماعت دانشگاهها شرکت می کنند مقایسه کردند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از "ارتباط نزدیک، صمیمی و دوستانه بین مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با دانشگاهیان" به عنوان یکی از انتظارات رهبری معظم انقلاب از مسئولان نهاد در دانشگاهها نام برد و به مهر گفت: روحانیونی که در دانشگاهها حضور دارند با رفتارشان حامل ارزشهای دین باشند و ارزشهای دینی را با کلام متقن و شیوه زندگی اسلامی در محیط دانشگاه تبلیغ کنند.

حجت الاسلام میر احمدی افزود: در دیدگاه مقام معظم رهبری، روحانی در دانشگاه باید حالت دلسوزی و غمگساری داشته باشد و همدلی ایجاد کند و تبدیل به قطبی شود که نقطه امید و تسلای آسیب های همه دانشجویان باشد به طوری که همه دانشجویان با همه گرایشها بتوانند با روحانی ارتباط برقرار کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به تاکیدات رهبری معظم انقلاب نسبت به روزآمد شدن دروس معارف دانشگاهها اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند دروس معارف باید متناسب با "لسان قوم" و با زبان دانشجویی ارائه شود و شبهات به روز دانشجویان باید پاسخ داده شود.

وی با بیان اینکه بیشترین دیدارهای مقام معظم رهبری در طول سال با اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان بوده است گفت: مقام معظم رهبری در نشست اخیر با مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها عنوان کردند اجتماع این همه اساتید مومن، متدین و فاضل در دانشگاهها به اندازه ای که امروز مشاهده می شود در هیچ زمانی در کشور وجود نداشته است. همچنین زاویه دید مقام معظم رهبری به دانشجویان این است که فضای حاکم بر دانشجویان یک فضای ارزشی است.

حضور دانشگاهیان علاقمند به نظام در دانشگاهها تجمعی بی‌نظیر است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران نیز با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده حداکثری از اقبال به فعالیتهای دینی در دانشگاهها گفت: به تعبیر رهبری تجمع دانشجویان و استادان مومن و علاقمند به نظام و اسلام در دانشگاهها تجمعی بی نظیر است لذا محیط دانشگاه یک محیط مستعد و مناسب و برجسته از نظر دینی است که باید از آن حداکثر استفاده صورت گیرد.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در پی دیدار مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر دو کار عمده روحانیون در دانشگاهها یعنی "کار فکری" و "کار قلبی" گفت: منظور از کار فکری همان معرفت افزایی و تلاش برای شکل گیری بنیان فکری و اعتقادی همه جانبه در اساتید و دانشجویان است به گونه ای که دانشجو و استاد نه تنها تحت تاثیر محیط منفی و فشارهای تهاجم منفی قرار نگیرند بلکه بتوانند در آن فضا موثر و موج شکن نیز باشند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران درباره تاکید مقام معظم رهبری به "کار قلبی" توسط روحانیون در دانشگاهها نیز گفت: به اعتقاد مقام معظم رهبری در صورتی که خضوع و خشوع نباشد و اگر ایمان در کنار بنیه فکری همه جانبه وجود نداشته باشد ممکن است استقامت فکری در برخی مواقع از بین برود و انسان نتواند در برابر هجمه های فکری مقاومت کند. بنابراین زمانی روحانی کار خود در دانشگاه را به درستی انجام داده است که هم روی فکر دانشجو و هم روی ایمان دانشجو کار کند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مغتنم شمردن فضای دانشگاه گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری تجمع دانشجویان و استادان مومن و علاقمند به نظام و اسلام در دانشگاهها تجمعی بی نظیر است لذا محیط دانشگاه یک محیط مستعد و مناسب و برجسته از نظر دینی است که باید از آن حداکثر استفاده صورت گیرد. البته یک فضای حداقلی نیز در دانشگاهها وجود دارد که فضای سستی ها، ضعفها، کاستیها و برخی خلاف انتظارها است.

حجت الاسلام کلانتری افزود: نگاه واقع بینانه عالی ترین مقام نظام جمهوری اسلامی به فضای آموزش عالی در این چارچوب عرضه می شود که حضرت آیت الله خامنه ای همه دانشگاه را با هم می بینند و با دیدن کل مجموعه اعم از نقاط قوت و آسیبها به قضاوت می نشینند و در نهایت اعلام می کنند که دانشگاه یک محیط مساعد برای رشد و بالندگی فکری، عقلی و قلبی استاد و دانشجو است.

وی همچنین اضافه کرد: رهبری با صراحت اشاره کردند که در برخی مقاطع گذشته چندان عنایت جدی به فعالیتهای دینی در دانشگاهها نشده اما در فضایی که در دولتهای نهم و دهم به وجود آمده این عنایت وجود دارد.