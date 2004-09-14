انتقادات صورت گرفته عليه تيم ملي واليبال جوانان منصفانه نيست

محمد رضايزداني خرم رييس فدراسيون واليبال درگفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان مطلب فوق افزود: متاسفانه بعضي ها اجازه ندادند كه عرق بازيكنان خشك شود و شروع كردند به انتقاد و بيان نقاط ضعف تيم ، حال آنكه من كه از نزديك شاهد مسابقه ها بودم با ديدن سطح بالاي تيم ها آرزو مي كردم كه سوم شويم.

يزداني خرم گفت: كره جنوبي واقعا تيم ديگري بود و من نمي دانم اين بازيكنان را از كجا آورده است . فيزيك بازيكنان نشان مي داد كه آنها فراتر از سنين جواني هستند اما با ين وصف ارزش فني و قدرت تاكتيكي اين تيم را نبايد ناديده گرفت. قطر هم يك تيم خوب بود و پاسور اين تيم از فلسطين آمده بود و دو بازيكن از سنگال و دو بازيكن از كوبا دراختيار داشت و وقتي كه به ما باختند از اين باخت به عنوان يك فاجعه ياد كرده بودند چون فكرمي كردند كه قهرمان خواهند شد.

رييس فدراسيون واليبال درباره بحث فني مربوط به تيم گفت: آقاي ست كوويچ خيلي زحمت كشيد و كار بدن سازي وي عالي بود ، اما در كوچينگ اشكالاتي دارد كه در نشست كميته فني فدراسيون به آن خواهيم پرداخت. يزداني خرم درجواب اين پرسش كه آيا ست كوويچ همچنان مربي خواهد ماند گفت: او زمان كمي در اختيار داشت و ما تا آغاز مسابقه هاي انتخابي جوانان جهان كه ارديبهشت ماه سال آينده در تهران خواهد بود فرصت به نسبت خوبي داريم تا تيم را براي حضور در مسابقه هاي جهاني هندوستان آماده كنيم.

وي از هندوستان به عنوان يك تيم عالي ياد كرد كه حتي به مرحله نيمه نهايي هم صعود نكرده است.