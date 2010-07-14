مایکل آلن گلسپی بر خلاف خرد عمومی رایج، به بررسی ریشههای دینی در مدرنیته میپردازد. او معتقد است که بر خلاف دیدگاه رایج، بعد از قرون وسطی، دین در مدرنیته به صورت کامل نادیده انگاشته نشد بلکه تفسیر و قرائتی دیگر از دین بر جوامع انسانی تسری داده شد.
گلسپی در مورد این کتاب و تحقیقات تکمیلی در مورد این کتاب به خبرنگار مهر گفت: در تحقیق تکمیلی، موضوع ریشههای الهیاتی مدرنیته را بیشتر جستجو و واکاوی خواهم کرد. کاری که در حال حاضر مشغول انجام آن هستم این است که شرایط عینی و ملموسی که منجر به تساهل دینی و سیاسی در اروپا شد را بررسی کنم.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که بررسی این موضوع منجر به بررسی امپراتوری عثمانی، مسیحیت کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان خواهد شد. در واقع بررسی ریشه تساهل مذهبی در مدرنیته و در اروپا را باید در این بسترها جستجو کرد.
وی یادآور شد: موضوع جدایی دین از سیاست یکی از موضوعات درخور توجه دنیای کنونی به شمار میرود که در این تحقیق به طور جدی پیگیری میشود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که حاصل این تحقیقات بهزودی منتشر شود و به عنوان مکملی بر کتاب "ریشههای الهیاتی مدرنیته" در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
کتاب "ریشههای الهیاتی مدرنیته" اثر گلسپی سال 2008 میلادی توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.
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