به گزارش خبرنگار مهر، از زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی اشتغال به وزارت تعاون مبنی بر مسئولیت این وزارتخانه برای اشتغالزایی و ایجاد تعاونیهای مرتبط با آن، اولین گام برداشته شده در این بخش را می توان برنامه ریزی برای ثبت نام افراد کارجو در سایت وزارت تعاون دانست که آمارهای این بخش حکایت از ثبت نام بیش از 1 میلیون نفر در این سامانه دارد.

ثبت نام کارجویان و ایجاد بانک اطلاعاتی

بر اساس این گزارش، یکی از ظرفیتهایی که وزارت تعاون برای تشکیل بانک اطلاعاتی کارجویان ایجاد کرده است استفاده از 30 بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون در استانها است که می توان شناخت توانمندیها، مزیتها سرمایه گذاری و منطقه ای استانها را از وظایف آنها دانست.

محمد عباسی وزیر تعاون مدتی پیش به اجرای نسخه مشابه مسکن مهر در ثبت نام، پالایش و ساماندهی کارجویان اشاره کرد و گفت: از طریق سایت وزارت تعاون کارجویان و متقاضیان کار سراسر کشور ثبت نام می شوند و پس از آن طی فرایند مشخصی پالایش و در بانک اطلاعاتی قرار می گیرند.

تجویز نسخه مسکن مهر برای اشتغال

وی بیان داشت: سپس افراد را در قالب تعاونیها سازماندهی و آماده پذیرش توسط کارفرمایان می کنیم که در این زمینه تعاونیهایی که خود طرحی را در دست داشته باشند نیز وارد اجرای آن می شوند؛ بنابراین کار مانند مراحل مسکن مهر پیش می رود.

تقی خان بیگی مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران در گفتگو با مهر از پالایش 52 هزار کارجوی ثبت نام شده در سایت وزارت تعاون مربوط به استان تهران خبر داد و گفت: از این تعداد، 30 هزار نفر مربوط به شهر تهران و شمیران و 22 هزار نفر نیز مربوط به شهرستانهای دیگر استان است.

متقاضیان کار پایتخت؛52 هزار نفرند

وی اظهار داشت: هم اکنون مشخصات کامل افرادی که مربوط به استان تهران می شوند در قالب بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده است. همچنین برای حمایتهای دیگر از این افراد با دستگاههایی که می توان از آنها برای کارآفرینی کمک گرفت نیز قرارداد همکاری بسته می شود؛ ضمن اینکه در قالب برگزاری همایشهای متعدد سعی داریم افراد را آماده ورود به بازار کار کنیم.

خان بیگی از تلاش برای دریافت اطلاعات تفصیلی کارجویان سخن گفت و تاکید کرد: از این طریق درصدد شناسایی سرگروهها و افرادی که قابلیت اداره تعاونیها و مدیریت بر آن را دارند نیز هستم و پس از آن، آنها را برای اخذ آموزشهای لازم به وزارت تعاون و کار می فرستیم.

تهران به مرکز خدمات تبدیل می شود

وی از شناسایی زمینه های سرمایه گذاری به صورت همزمان با تشکیل بانک اطلاعاتی کارجویان خبر داد و گفت: در شهر تهران و دیگر نقاط استان زمینه های مناسب رشد و توسعه رشته های مناسب فعالیتی مشخص می شود ضمن اینکه در حال حاضر هماهنگی هایی با شهرداری تهران برای توسعه مشاغل خدماتی در شهر تهران شده است.

مدیرعامل بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی استان تهران با بیان اینکه به دلیل ویژگیهای شهر تهران، بیشتر زمینه توسعه مشاغل خدماتی در آن وجود دارد، افزود: در حالی که در برخی دیگر از شهرستانهای استان کشاورزی، صنعت، معدن و مشاغل دیگر قابلیت توسعه بیشتری دارند.

معرفی سرگروهها برای آموزش

به گفته خان بیگی، هم اکنون کار پالایش و شناسایی کارجویان در مرحله شناسایی سرگروهها قرار دارد به نحوی که این مرحله از کار تا پایان فصل تابستان ادامه خواهد یافت. بعد از آن و در مهرماه جاری سرگروههای انتخاب شده جهت آموزش به وزارت تعاون و کار معرفی می شوند.

وی همچنین به برنامه تشکیل تعاونیهای اشتغالزایی پس از مرحله آموزش سرگروهها اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد برای هر 10 نفر از متقاضیان کارجو باید یک تعاونی تشکیل شود که در رشته های مختلفی خواهد بود. در هماهنگی های انجام شده با شهرداری تهران فعلا زمینه فعالیت کارجویان در طرح مسکن مهر و یا بافتهای فرسوده وجود دارد.

هر 10 کارجو 1 تعاونی

این مقام مسئول در بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی با مشکل توصیف کردن مراحل توانمندسازی کارجویان، تصریح کرد: به دلیل مسائل فرهنگی و نوع نگرش جامعه، 80 درصد متقاضیان ثبت نام شده به دنبال کار دولتی هستند در صورتی که به دلیل خصوصی سازی شرکتهای دولتی، عملا دولت در حال کوچک شدن است و افراد باید به حوزه های کارآفرینی و تولید وارد شوند.

خان بیگی خواستار توسعه آموزشهای فرهنگی جوانان برای تغییر نگرش آنها نسبت به کار شد و گفت: هم اکنون سطح توقع جوانان کارجو در حد کشورهای توسعه یافته است در صورتی که به نسبت ظرفیتها و امکانات کشور، فراهم شدن شرایط در سطح بالا برای آنها مقدور نیست.

سطح توقع کارجویان بالا است

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران، خاطر نشان کرد: متاسفانه در بخش تسهیلات دهی نیز بانکها موظف به همکاری هستند ولی در حال حاضر این همکاری از سوی بانکها وجود ندارد و آنها نسبت به حمایت از طرحهای اشتغالزایی و تعاونیها توجیه نیستند.

وی ادامه داد: باید به برخی مشکلات ساختاری در کشور رسیدگی شود چرا که علیرغم تمام تلاشهایی که صورت می گیرد متاسفانه بهره وری در سطح پایینی اتفاق می افتد. بنابراین از حضور با تحربه ها در بازار اشتغال کشور باید استفاده شود.

متقاضی کار در 78 رشته از زیردیپلم تا دکترا

خان بیگی افزود: برای هماهنگی و برقراری ارتباط بین بنیادهای تعاون و کارآفرینی استانها به دنبال ایجاد یک اتحادیه هستیم تا بتوانیم از امکانات یکدیگر در استانهای مختلف استفاده کنیم.

این مقام مسئول در بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون بیان داشت: در هر حال با انجام کار پالایش 52 هزار کارجوی استان تهران در 78 رشته از زیردیپلم تا دکترا، هم اکنون وضعیت متقاضیان کار در تهران به لحاظ جنسیتی، تحصیلی، سنی، تخصصی، مهارتی و غیره موجود است؛ از این پس مرحله بعدی کار مصاحبه و گفتگوی حضوری با متقاضیان کار خواهد بود.