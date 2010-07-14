به گزارش خبرگزاری مهر، گلزار راغب در این کتاب از خاطراتش از دوران اسارات 14 ماهه توسط حزب کومله در کردستان سخن گفته است.

نویسنده درباره موضوع کتاب "شنام" گفت: ماجرای این داستان برمی گردد به دوران دفاع مقدس و سالهای 60 -61 و عملیات شنام به فرماندهی شهید احمد متوسلیان که در مریوان انجام شد. بعد از پایان عملیات زخمی شدم وهنگام انتقال به بیمارستان سنندج به همراه برادرم که پاسدار بود از سوی گروهگ کومله دستگیر شدیم.

وی ادامه داد: برادرم به دلیل مبارزاتی که با کومله داشت و آنها کینه او را به دل داشتند پس از یک مقطع یک ماهه توسط کومله به شهادت رسید که من پس از 7 ماه فهمیدم.

گلزار درباره داستان عشقی این کتاب نیز گفت: در دوران اسارتم قرار بود این گروه مرا هم اعدام کنند که یکی از خانواده ها که ازترس گروه دموکرات به کومله پناه آورده بود نگذاشتند که اعدامم کنند.این خانواده یک دختر داشتند به اسم شیلان که هیچ همکاری با کومله نداشت و بیشتر وقتش را با سگها بازی می کرد و در طول مسیر یک ارتباط عاطفی متقابل بین ما ایجاد شد که بنا به تعصبات حزبی گروه به نتیجه نرسید.



این نویسنده ادامه داد: در واقع این خانواده از ترس حزب دموکرات کردستان به کومله پناه آورده بودند چون آن زمان در کل منطقه کردستان این حزب حاکم بود و بعد که فهمیده بودند در چه باتلاقی افتاده‌اند به دنبالی راهی می‌گشتند که خود را نجات دهند. آنها با پناه دادن به من برنامه داشتند که به این وسیله آزادی خود را به دست آورند. بعد هم که آزاد شدم به جهت کمکهایی که به من کردند به آنها کمک کردم که بازداشت نشوند.



نشست معرفی کتاب "شنام" ساعت 16:30 در حوزه هنری به نشانی تقاطع خیابان حافظ و سمیه برگزار می‌شود.



