خسرو و شیرین در "محراب عشق" ظاهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب بازنویسی منظومه خسرو و شیرین به نثر است که با رعایت بافت و ساختار اصلی خلاصه شده است.

در این کتاب می‌خوانیم: یکی از نزدیکان خسرو خبر عاشق شدن فرهاد بر شیرین را به خسرو رسانید. خسرو از جهتی با شنیدن این خبر شادمان شد زیرا می‌دید که در عشق ورزیدن به شیرین تنها نیست و یکی هست که همداستان و هم جهت با او باشد. از سوی دیگر غیرت دامن او را گرفت و با نزدیکانش مشورت کرد که راه چاره‌ای بیابند.

"محراب عشق" اولین کتاب از مجموعه بازنویسی داستانهای منظوم است که از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی به چاپ رسیده است.

ناشر در مقدمه کتاب انگیزه چاپ این مجموعه را این‌گونه شرح داده است: منظومه‌های فارسی به‌عنوان آثاری ادبی که ماهیتی روایی و داستانی دارند نمونه‌های درخشانی از پیشینه داستان‌پردازی در ادبیات فارسی هستند. اولین قدم برای نزدیک شدن به این گنجینه شناساندن آن به مخاطب است تا از این طریق، هم گوهرهای درخشان نهفته در آنها در اختیار مخاطب قرار گیرد و هم اشتیاق و انگیزه مطالعه اصل آثار در او بیدار و نیرومند شود.

کتاب "محراب عشق" با شمارگان 3000 نسخه در 90 صفحه و به قیمت 1500 منتشر شده است.

