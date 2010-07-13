خاموشیهای شیراز نباید در مناطق محروم بیشتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین قاسمی در جریان بازدید از تعدادی پروژه های درحال اجرای توزیع برق شیراز با بیان اینکه به نظر می رسد میزان خاموشیها در مناطق محروم بیشتر از سایر مناطق است، اظهار داشت: این روند قابل قبول نیست و خاموشیها باید به صورت متعادل انجام شود.

وی همچنین برکاهش مصرف برق توسط شهروندان تاکید کرد و گفت: رعایت اصلاح الگوی مصرف ضروری است و شهروندان بهتر است مصرف برق خود را کاهش دهند.

فرماندار شیراز میزان مصرف برق را در شیراز هزار مگاوات دانست و افزود: در سال جاری پیک مصرف دو ماه زودتر از سال قبل رد شده و مصرف برق در شیراز نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با افزایش هشت درصدی مواجه بوده است که اگر این روند ادامه یابد با افزایش خاموشی ها مواجه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز نیز گفت: چهار پروژه بازسازی و ساماندهی شبکه های فرسوده توزیع برق در شهر شیراز تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

محمد حسن صحراییان با بیان اینکه بازسازی شبکه های برق به منظور کاهش تلفات وخاموشی ها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، بیان کرد: در این راستا پروژه بازسازی وساماندهی شبکه های فرسوده توزیع برق در شهر شیراز در دور دوم سفر هیئت دولت به فارس با اعتباری معادل سه میلیارد تومان به تصویب رسید.

به گفته وی اعتباری که وزارت نیرو به این پروژه ها اختصاص داد معادل 70درصد و سهم اعتبارات استانی نیز نزدیک به 30 درصد است.

مدیرعامل شر کت سهامی توزیع نیروی برق شیراز اضافه کرد: استفاده از سیم های روکش دار کابلهای خودنگهدار و تجهیزات پلیمری نصب چراغ های روشنایی جدید همچنین رفع اشکالات شبکه اعم از پایه هایی که در مسیر عبور و مرور قرار دارند و شبکه هایی که در حریم ساختمانها بودند و جابه جا شدند از جمله اقداماتی است که هم اکنون درحال انجام است.

صحراییان با اشاره به اینکه تلفات شبکه های برق شهر شیراز در سال 86 معادل 22 درصد بود، اضافه کرد: با اقدامات انجام شده هم اکنون این رقم به 16.5 درصد کاهش یافته است.