هیئت تجاری استان یزد سه تفاهمنامه با صاحبان صنایع اسپانیا امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، هیئت تجاری - اقتصادی استان یزد در زمینه‌ های مختلف انتقال آب، انرژی ‌های خورشیدی و تولید کاشی خشک با صاحبان صنایع و مسئولان شهر کاستیون اسپانیا تفاهمنامه امضا کرد.

اعضای هیئت اعزامی مذکور که به ریاست محمدرضا فلاح ‌زاده، استاندار یزد به اسپانیا سفر کرده بود، در مدت اقامت خود در شهر کاستیون با اعضای اتاق بازرگانی و صاحبان صنایع این شهر دیدار و گفتگو کردند.

هیئت هشت نفره مذکور به منظور بازدید از خط تولید کاشی خشک و استفاده از این فناوری به اسپانیا سفر کرده بود.

بهره ‌گیری از تجربیات اسپانیا در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی و مذاکره در زمینه برقی کردن خط آهن تهران - یزد - بندرعباس و سرمایه‌ گذاری در زمینه انتقال آب به استان یزد از دیگر اهدافی بود که این هیئت دنبال می ‌کرد.

استاندار یزد سال گذشته نیز به منظور فراهم ‌سازی بستر مبادلات اقتصادی و تجاری به سه کشور آفریقایی سفر کرد که دستاورد این سفر نیز حضور هیئت تجاری کشور غنا به استان یزد بود.

در ادامه این روابط نیز چندی پیش نخستین محموله صادراتی استان یزد به آفریقای جنوبی صادر شد.