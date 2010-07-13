هنرهای قدسی اولویت ارشاد یزد / برگزاری جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی عصر سه شنبه در نشستی در مرکز صدا و سیمای مرکز یزد اظهار داشت: باتوجه به دارالعباده بودن و پیشینه قوی فرهنگ و هنر استان یزد، توجه به هنرهای قدسی اولویت جدی این اداره کل در اجرای برنامه‌ های فرهنگی و هنری است.

وی همچنین توجه جدی به مفاخر را از نیازهای اساسی این استان برشمرد و افزود: یزد یک استان کلان فرهنگی در سطح کشور به شمار می‌ رود از اینرو لازم است به مفاخر این استان در عرصه‌ های مختلف توجه ویژه شود.

وی خاطرنشان کرد: واحد آمار و برنامه ‌ریزی اداره کل ارشاد استان یزد، نقشه راه فرهنگ و هنر را طی پنج سال آینده تعیین کرده که در آن تهدید و فرصتها، نقاط قوت و ضعف طی این مدت مشخص شده است.

260 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان یزد فعالند

عالیشوندی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از 260 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان اظهار داشت: در سال جاری کانونهای تخصصی فرهنگی و هنری در مساجد استان افزایش می‌ یابد.

وی عنوان کرد: در ایام اوقات فراغت تابستان نوجوانان و جوانان می ‌توانند با حضور در کانون‌های مساجد و انجمن‌های فرهنگی و هنری از برنامه‌های متنوعی که در نظر گرفته شده است، استفاده مطلوبی داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد بیان داشت: در کنار واحد آمار و برنامه‌ ریزی اداره کل ارشاد، کمیته مناسبت‌های سال نیز تشکیل شده که برای هر یک از مناسبت‌های مهم سال، برنامه ‌های متنوعی را پیش‌بینی و اجرا می ‌کند.

وی مهمترین برنامه امسال را هشتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی اعلام کرد و گفت: امیدوارم این جشنواره امسال نسبت به سال گذشته متفاوت‌تر و مطلوب‌تر برگزار شود.

عالیشوندی افزود: این جشنواره امسال در فضای باز حسینیه امیر چخماق برگزار می ‌شود که در صورت موافقت، افرادی که در این جشنواره همکاری می‌ کنند، به لباس خادمی فرهنگی امام رضا (ع) ملبس خواهند شد.

امام جمعه و استاندار یزد عضو شورای سیاستگذاری جشنواره خوشنویسی رضوی می‌ شوند

وی گفت: امسال همچنین برای نخستین بار، امام جمعه و استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره خوشنویسی رضوی خواهند بود.

مدیرکل ارشاد استان یزد ادامه داد: چاپ کتاب نفیس آثار منتخب جشنواره از دیگر برنامه‌های امسال جشنواره خوشنویسی رضوی است.

وی افزود: کتاب عکس یزد نیز با 500 عکس منتخب از عکاسان یزدی در سال جاری چاپ و منتشر می‌شود.

جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی در یزد برگزار می‌ شود

عالیشوندی در ادامه نیز از برگزاری نخستین جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی خبر داد و گفت: این جشنواره به صورت ملی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم سال جاری در یزد برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به فعالیت‌های هنری این اداره کل در بخش تئاتر نیز اظهار داشت: سال گذشته 60 نمایش در این استان بنا بر اعلام انجمن نمایش استان یزد اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در آبانماه امسال نیز بیستمین جشنواره استانی تئاتر برگزار می‌شود.

عالیشوندی همچنین از برگزاری جشنواره بین ‌المللی تئاتر رضوی در این استان با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

وی ادامه داد: امسال در ایام نوروز با همکاری شهرداری یزد تئاترهای خیابانی برای مسافران نوروزی اجرا شد که با استقبال زیادی نیز روبرو شد.

قالی گردشگری یزد به استانهای مختلف کشور سفر می کند

عالیشوندی خاطرنشان کرد: این اداره کل در ایام نوروز در یک حرکت ابتکاری و هنری به راه اندازی یک دار قالی با شعار هر مهمان یک گره توجه زیادی از علاقمندان را به خود جلب کرد.

وی ادامه داد: این دار قالی تا دو هفته دیگر در هشت استان کشور برپا می‌شود تا گردشگران آن استان نیز به این دار قالی گره بزنند.

عالیشوندی اظهار داشت: این حرکت هنری مورد استقبال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار گرفته و قرار است سال آینده با توجه به ثبت رسیدن آن در یونسکو در این مرکز فرهنگی نصب شود.