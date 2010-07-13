برنامه پنجساله فرهنگی ایران تنظیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی مصطفوی عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در گرگان گفت: برگزاری هفته های قرانی، جشنواره های فرهنگی، اعزام مبلغان فرهنگی و دینی در خارج از کشور، ترجمه، کتاب، برگزاری نمایشگاه نرم افزارهای کامپیوتری از جمله برنامه های این سازمان برای نشان دادن ظرفیتهای فرهنگی کشور در کشورهای مختلف است.

وی اظهار داشت: این سازمان خود را خدمتگزار توسعه فرهنگ ایران اسلامی در خارج از کشور می داد و جشنواره با توجه به بعد بین المللی جشنواره هنرهای تجسمی، سازمان در نظر دارد، بخش بین الملل جشنواره را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم سازمان بتواند دستاوردهای این جشنواره را در کشورهای مختلف ارائه دهد تا زمینه ارتقای جایگاه جشنواره را فراهم کند.

مصطفوی بیان داشت: وظیفه اصلی سازمان این است که بتواند با برنامه ریزی و سیاستگذاری برای فعالیت فرهنگی در خارج از کشور انجام دهد و ظرفیتهای استانهای مختلف را در خارج از کشور گسترش دهد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان کرد: این سازمان در سه سطح از طریق رسانه ها، کار با دولتها از طریق عقد موفقتنامه های فرهنگی روابط رسمی ایران را تنظیم می کند.

وی یادآور شد: کار با سازمانهای منطقه ای و بین المللی با مجامعی مانند یونسکو و اکو از دیگر برنامه های سازمان است.

وی با اشاره به هفدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان جهان در گرگان بیان داشت: حضور هنرمندان کشورهایی مختلف در این جشنواره، ارتباط فرهنگی و هنری ایران با کشورهای دیگر را نشان می دهد و به تنوع فرهنگی کمک می کند.

وی افزود: همچنین این جشنواره به توسعه ارتباطات فرهنگی ایران با کشورهای دیگر موثر است.

300 هنرمند داخلی و خارجی در این جشنواره چهار روزه شرکت دارند.