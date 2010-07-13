قرارداد کشت با هشت هزار سویاکار مازنی منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از مزارع سویا شرق مازندران در جمع خبرنگاران افزود: با عنایت به ادامه قرارداد سویا تابستانه در مازندران تا پایان نیمه اول تیرماه سالجاری با هشت هزارو 14 نفر از کشاورزان سویاکار استان در سطح 14 هزار هکتار قرارداد کشت سویا منعقد شده که رشد 24 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: 86 درصد از این سطح کشت در منطقه دشت و مابقی در مناطق میان بند کوهستانی است و سویای بهاره در مرحله 35-30 سانتی متری خاک و سویای تابستانه در مراحل جوانه زنی است.

ابطالی اظهار داشت: مبارزه علیه علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ در سطح 816 هکتار انجام و طرح مزارع آرمانی سویا نیز در سطح 1200 هکتار از اراضی زراعی در شهرستانهای بهشهر، نکا، ساری، جویبار و بابلسر صورت گرفت.

وی تصریح کرد: سطوح بذرکاری شده اراضی سویا استان 11 هزار و 984 هکتار، سطح سبز 10 هزار و 252 هکتار و بیمه در سطح سه هزار و 827 هکتار انجام و مقدار 703 تن اوره، 703 تن فسفات، 2/4 تن پتاس، 32 تن بعد از کاشت توزیع شد.