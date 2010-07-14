آخرین وضعیت شفق و دست نشان در ستاد منشور اخلاقی سازمان لیگ

علیرضا علیپور، رئیس ستاد منشور اخلاقی و رفتاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نزدیک به پنج هفته پیش دعوتنامه ای را خدمت آقای شفق ارسال کردیم و از ایشان خواستیم به اتفاق آقای کمالوند در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال حضور یابند. علت دعوت از این دوستان بررسی اتفاقات دیدار ابومسلم مشهد - تراکتورسازی در لیگ گذشته بود.

وی در ادامه افزود: این موضوع بررسی شد و آقایان مستندات خود را ارائه کردند. علیرغم اینکه آقای شفق اعلام کرده که برای دفاع از تیم تراکتورسازی و اینکه عواقب این جریان دامن گیر سرمربی و بازیکنان این تیم نشود مسئولیت خروج تیم از زمین را برعهده گرفته اما واقعیت غیر از این بود. ما این موضوع را بررسی کردیم و به مواردی هم برخورد کردیم که بزودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

رئیس ستاد منشور اخلاقی و رفتاری افزود: مورد خاصی در مورد آقای شفق وجود نداشته که برخی این مدیر را منشوری خوانده اند. بنده این شایعه که آقای شفق به دلیل منشوری بودن از مدیریت باشگاه تراکتورسازی تبریز کناره گیری کرده است را تکذیب می کنم.

وی ادامه داد: آقای شفق در متن استعفای خود در بندی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرده از آنجائیکه احساس می کرده امکان محرومیت مربی یا بازیکنان تراکتوری سازی با خروج تیم از زمین وجود داشته این گناه ناکرده را به جان خریده و مسئولیت خروج تیم تیم را پذیرفته است. ما با بررسی تمام جوانب به این جمع بندی رسیدیم که حرف آقای شفق درست بوده و وی مسئول بیرون کشیدن تیم نیست و دیگران در این موضوع دخیل بوده اند.

رئیس ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که "منظورتان از دیگران کیست؟" گفت: درحال بررسی هستیم و بزودی عواملی که در این خصوص تاثیرگذار بوده اند را معرفی خواهیم کرد.

علیپور در خصوص پرونده نادر دست نشان نیز به مهر گفت: قوانین جاری فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تاکید دارد که افراد برای فعالیت در رده های مختلف باشگاهی باید مدارکی تایید شده را به فدراسیون ارائه کنند. تا زمانی که این مدارک نباشد فرد نمی تواند مجوز کار بگیرد. سازمان لیگ در مورد آقای دست نشان در حال پیگیری است و اگر تا امروز چهارشنبه مدارک آقای دست نشان مثبت نشود به باشگاه نفت اعلام می شود تا برای خود تدبیری کند.