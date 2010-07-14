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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

باقرزاده:

ساخت پارک موزه دفاع مقدس اولین مصوبه استان البرز باشد

ساخت پارک موزه دفاع مقدس اولین مصوبه استان البرز باشد

استان البرز - خبرگزاری مهر:‌ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور گفت: امیدواریم اولین مصوبه استان البرز ساخت موزه دفاع مقدس باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرتیپ پاسدار سید محمد باقرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از محل اجرای طرح پارک موزه دفاع مقدس غرب استان تهران افزود: غرب استان تهران در آستانه تبدیل شدن به استان سی و یکم نظام مقدس جمهوری اسلامی است که ساخت پارک موزه دقاع مقدس می تواند امر مبارکی برای شروع باشد.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم اولین مصوبه هیئت دولت در مورد استان البرز ساخت پارک موزه دفاع مقدس باشد.   

وی اظهار داشت: شهروندان و مردم شهیدپرور این منطقه در دوران دفاع مقدس از خودگذشتگی ها و ایثارگری های زیادی از خود نشان داده اند و اکنون نیز با تشکیل استان البرز وظیفه ما سنگین تر از گذشته است.

وی گفت: ثبت و ضبط خاطرات و دلنوشته های شهدا و همسنگران شهدا مسئولیت بسیار سنگینی است که بر دوش ماست و البته ساخت پارک موزه دفاع مقدس قدم بسیار بزرگ و مبارکی است که امیدواریم اولین مصوبه هیئت دولت در مورد استان البرز ساخت پارک موزه دفاع مقدس است.

سردار باقرزاده افزود: ما آمادگی کامل داریم با توجه به مشخص شدن مکان ساخت پارک موزه و همکاری صمیمانه مسئولان دستگاههای اجرایی شهر کرج بخصوص شهردار کرج، بلافاصله پس از تصویب عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.
کد مطلب 1116279

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