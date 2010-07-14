2400 نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان مرکزی پذیرفته شدند

سیف ا.. کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در مجموع در این آزمون 13 هزار و 700 نفر از استان مرکزی در این آزمون شرکت کردند.

وی خاطر نشان کرد: در نهایت و در مرحله دوم بعد از برگزاری گزینش تخصصی در نهایت 792 نفر استخدام خواهند شد.

کریم زاده در ادامه با اشاره به اینکه در استانه روز جوان قرار داریم افزود: به مناسبت روز جوان بیش از 16 برنامه در استان مرکزی از سوی این سازمان برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقه پیام کوتاه با موضوع بهار جوانی، برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی جوانان با مدیر کل و معاونان آموزش و پرورش ویژه نخبگان جوان فرهنگی و منتخبان طرح استعداد‌یابی، پیاده‌روی خانوادگی و اردوی فرهنگی در اردوگاه امیرکبیر شازند را از جمله این برنامه ها اعلام کرد.

کریم زاده رونمایی از نرم افزار جوان و موفقیت کسب شده در گروه مشاوران جوان، بازدید از خانواده‌های شهدای جوان فرهنگی، دیدار جوانان با پیشکسوتان آموزش و پرورش، معرفی جوانان منتخب در بخش کارمندی، زوج موفق، ایثارگر، پرورشی، آموزشی، مشاور جوان نمونه و معرفی به وزارت متبوع، اعزام مشاوران جوان و جوانان منتخب فرهنگی به مشهد و برگزاری مسابقات ورزشی را از دیگر برنامه‌های اداره کل آموزش و پرورش به مناسبت هفته جوان عنوان کرد.