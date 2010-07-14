ماجرای تداوم ریاست "علی عباسپور" در کمیسیون آموزش مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسپور تهرانی فرد در شرایطی که برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعتقاد به کنار رفتن وی از ریاست این کمیسیون داشتند اما در جمع بندی جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مقرر شد همچنان ریاست این کمیسیون را بر عهده داشته باشد.

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با مهر جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات برای بررسی اعتراضات نسبت به مدیریت عباسپور را جلسه ای دوستانه مبتنی بر پذیرش اصل انتقادپذیری و پاسخ به انتقادات دانست و گفت: برخی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات اعتقاد داشتند هر چند رفتار دکتر عباسپور قانونی و منطبق بر آئین نامه داخلی مجلس بوده اما از نظر اخلاقی باید برخی مسائل را رعایت می کرده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره مسائلی که از نظر برخی اعضای این کمیسیون مواردی غیر اخلاقی از سوی رئیس این کمیسیون برشمرده شده است، گفت: برخی اعضای کمیسیون با علم به اینکه حق هر نماینده ای است تا پیشنهاد خود را در صحن علنی مطرح کند اما انتظار داشته اند که دکتر عباسپور به عنوان رئیس کمیسیون قبل از اینکه پیشنهاد خود را در صحن علنی مطرح می کند، پیشنهادش را با اعضای کمیسیون نیز در میان بگذارد.

وی رویکرد عباسپور تهرانی فرد در پاسخگویی به انتقادات اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات را دوستانه توصیف کرد و به مهر گفت: دکتر عباسپور مطرح کرد که تلاش خواهد کرد رضایت همه اعضای کمیسیون را جلب کند البته انتظار خود از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات برای حضور مرتب در جلسات کمیسیون را نیز مطرح کرد تا جلسات کمیسیون همیشه به حد نصاب برسد و رئیس کمیسیون ناچار نشود برای اینکه امور عقب نیافتند رأسا" اقدام کند.

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در گفتگو با مهر درباره جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: در جلسه روز گذشته ضمن اینکه انتقادات برخی اعضای کمیسیون نسبت به مدیریت دکتر عباسپور مطرح شد و رئیس کمیسیون نیز گلایه های خود را مطرح کرد، مقرر شد مجموعه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فارغ از تأثیرات بیرونی - که گاه ممکن است لابی هایی صورت گیرد - حرکت خود را بر محور قانون و با قوت ادامه دهد.

سلیمی صراحت و شفافیت در بیان انتقادات و گلایه ها را از ویژگی های جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات برشمرد و گفت: دکتر صدر نایب رئیس دوم مجلس در جمع بندی جلسه عنوان کرد که یک نظارت مشترک بر مسائل در کمیسیون آموزش و بیرون از کمیسیون وجود داشته باشد و شأن نمایندگان عضو کمیسیون از طرف ریاست کمیسیون و شأن رئیس از سوی اعضا حفظ شود.

وی درباره آنچه که تحت عنوان "اخذ تعهد محکم اخلاقی اعضای کمیسیون آموزش از عباسپور" مطرح شده است، خاطرنشان کرد: "البته کلیه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به طور قطعی التزام اخلاقی به مباحثی که در جلسه روز گذشته بیان شد را باید داشته باشند."

عباسپور تهرانی فرد نیز مهر گفت: "عملکرد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گذشته در چارچوب قانون و منطبق بر آئین نامه های داخلی مجلس بوده و در آینده نیز در چارچوب قانون خواهد بود لذا هیچ گونه تعهدی از سوی بنده برای تداوم قرار داشتن در جایگاه ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات داده نشده است. کما اینکه کلیه اعضای کمیسیون موظف به حرکت در چارچوب قانون و آئین نامه داخلی مجلس هستند."