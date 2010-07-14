جامعه هنوز وارد ادبیات کارآمدی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، کار اصلی مدیران را افزایش کارآمدی در نظام دانست و علت نامگذاری امسال به عنوان سال همت و کار مضاعف و دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه توسعه و عدالت از سوی مقام معظم رهبری را تأکید بر این امر عنوان کرد.

وی از طراحی سیستم رتبه بندی سلامت اداری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با استفاده از این سیستم موفق ترین دستگاه ها شناسایی شده و از آنها تقدیر می شود و در حال حاضر نیز ما از همه ظرفیت ها برای انجام کار کارشناسی در سازمان استفاده می کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور به دلیل عدم اجرای قوانین به طور کامل نمی توان درباره خوب یا بد بودن قوانین و بخشنامه ها اظهارنظر کرد و تغییر بسیاری از قوانین مورد قبول نیست.

وی بر انتقادپذیر بودن، شفاف عمل کردن و پاسخگو بودن مدیران دستگاه های اجرایی تأکید کرد و افزود: مدیریت بالاترین رکن توسعه است و مدیران باید کار برنامه ای را مبنای فعالیتهای خود قرار دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار نظارت مدیران بر سیستمهای زیر نظر خود و رعایت جدی مقررات شد و تصریح کرد: مدیران باید امن ترین افراد را انتخاب کرده و از آنها گزارشهای دقیق بخواهند و در اجرا و ترتیب اثر دادن به گزارشها جدی عمل کنند که در این صورت شاهد افزایش کارآمدی در سیستم اداری خواهیم بود.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات رفتارهای عده ای دشمن را تحریک و با انگیزه می کند و ما به عنوان مسئولان و کارگزاران نظام باید در رفتارهای خود دقت کنیم تا اصول کمرنگ نشود و در راستای انجام کار جمعی و مشترک تلاش کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اصالت، آرمان ها واهداف انقلاب اسلامی ایران با گذشت سه دهه از عمر خود هنوز کمرنگ نشده و به خاطر این خصوصیت امروزه با این حجم دشمن مواجه هستیم.

پورمحمدی افزود: هر زمان که تهدیدهای دشمنان افزایش یافته اختلافات جزئی و سلیقه ای مردم و احزاب سیاسی از بین رفته و جای آن را اتحاد و یکپارچگی گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به نگرانی جهان استکبار از مفهوم و جایگاه ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: امروز ولایت فقیه مرکز و کانون تغییر و تحول در جهان شده است.

پورمحمدی گفت: دشمنان فکر کردند که ایران در گذر زمان در فرهنگ، سیاست و تعامل جهانی استحاله می شود و تحلیل می رود و این در حالیست که کشور روز به روز در مسیر پیشرفت و ترقی و حضور در مجامع جهانی پیش می رود.

وی با بیان اینکه امروزه کسی نمی تواند ادعا کند که ایران از 20 سال پیش ضعیف تر است، گفت: علیرغم دسیسه، فتنه و آشوب در کشور مجموعه متکی به هدف در کشور وجود دارد و این دستاورد فرهنگ انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام پورمحمدی، فرهنگ اسلامی بر پایه ایمان و توکل به خدا، استواری بر حق، عدالت، احترام به مردم و حرمت داری به جایگاه بندگان خدا را حتی در صحنه های فرامرزی تأثیرگذار دانست و یادآور شد: هر زمان که دشمن تهدید کرده، سبب کنار گذاشتن سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت در ما و ایجاد اتحاد بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه ولایت در تفکر ما فقط جایگاه آمرانه و حاکمانه ندارد، گفت: با نقشی که ولایت و رهبری در تحول و هویت دهی و اصالت جامعه دارد سبب ترس دشمنان و ایجاد جامعه متحد شده و دشمنان با مفهوم و جایگاه رهبری مشکل دارند.

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: حتی اگر امروزه تمام مراکز هسته ای را تعطیل کنیم بازهم کوتاه نمی آیند و با موضوعات جدید گام دوم را بلندتر بر می دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تلاش برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی را وظیفه تمامی مسئولان کشور دانست و افزود: مسئولان کشور باید با تلاش و پیگیری مجدانه علیرغم حفظ جایگاه فعلی نظام اسلامی، برای افزایش کارآمدی در کشور کوشش مضاعف داشته باشند.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه افزایش کارآمدی مسئولان در نظام اسلامی سلاحی قدرتمند برای کشور محسوب می شود، افزود: نامگذاری دهه چهارم انقلاب بنام دهه پیشرفت و توسعه از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است و بدین منظور تمام مسئولان کشور باید درک صحیحی از افزایش کارآمدی نظام داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح و توانمند مدیران دستگاههای اجرایی ادامه داد: مدیریت، بالاترین رکن توسعه جامعه محسوب می شود.

همچنین استاندار زنجان از اجرایی شدن بسیاری از پروژه های بزرگ استان زنجان در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: تا پایان نیمه اول سال بسیاری از پروژه ها به مرحله اجرایی می رسد و در نیمه دوم شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.

رئوفی نژاد، استان زنجان را از امن ترین استانهای کشور عنوان کرد و افزود: با کوتاه کردن مسیرها و قرار دادن امکانات و ارتباط نزدیک با سرمایه گذاران، فضای استان برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی مهیا است.