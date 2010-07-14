به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیمهای کشتی جوانان ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران به منظور حضور در رقابتهای جهانی مجارستان را اعلام کردند. بر این اساس ترکیب تیمهای کشتی آزاد وفرنگی ایران به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

50کیلوگرم: عبداله فولادوند

55 کیلوگرم: بهنام احسان‌پور

60 کیلوگرم: مهران نصیری

66 کیلوگرم: محمد یوسفی

74 کیلوگرم: رضا افضلی

84 کیلوگرم: مسعود فیض‌اللهی

96 کیلوگرم: عرفان امیری

120 کیلوگرم: حامد اسدی

سرمربی: مجید خدایی

مربیان: قدرت‌اله پورکریمی- هادی حبیبی- حامد عباس‌پور

برای انتخاب ملی‌پوش وزن 55 کیلوگرم عصر روز سه شنبه مسابقه انتخابی بین بهنام احسان‌پور و محمد طهماسبی‌زاده برگزار شد که احسان‌پور در دو تایم با نتایج 1- صفر و 4- صفر به پیروزی رسید. این مسابقه با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شد و وزن‌کشی این رقابت صبح امروز انجام شد.

کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم : علی اطرافچی

55 کیلوگرم: سامان عبدولی

60 کیلوگرم: علی ذکائی مهر

66 کیلوگرم: محسن قاسمی

74 کیلوگرم: کمال محمد علیزاده

84 کیلوگرم: مصطفی خاقانی

96 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی

120 کیلوگرم: پارسا نظری

سرمربی: ناصر نوربخش

مربیان: نادر مشروطه، مهرزاد قلاوند، موسی طباطبایی

رقابتهای کشتی جوانان جهان روزهای 29 تیر تا 3 مرداد ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.