به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیمهای کشتی جوانان ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران به منظور حضور در رقابتهای جهانی مجارستان را اعلام کردند. بر این اساس ترکیب تیمهای کشتی آزاد وفرنگی ایران به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
50کیلوگرم: عبداله فولادوند
55 کیلوگرم: بهنام احسانپور
60 کیلوگرم: مهران نصیری
66 کیلوگرم: محمد یوسفی
74 کیلوگرم: رضا افضلی
84 کیلوگرم: مسعود فیضاللهی
96 کیلوگرم: عرفان امیری
120 کیلوگرم: حامد اسدی
سرمربی: مجید خدایی
مربیان: قدرتاله پورکریمی- هادی حبیبی- حامد عباسپور
برای انتخاب ملیپوش وزن 55 کیلوگرم عصر روز سه شنبه مسابقه انتخابی بین بهنام احسانپور و محمد طهماسبیزاده برگزار شد که احسانپور در دو تایم با نتایج 1- صفر و 4- صفر به پیروزی رسید. این مسابقه با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شد و وزنکشی این رقابت صبح امروز انجام شد.
کشتی فرنگی:
50 کیلوگرم : علی اطرافچی
55 کیلوگرم: سامان عبدولی
60 کیلوگرم: علی ذکائی مهر
66 کیلوگرم: محسن قاسمی
74 کیلوگرم: کمال محمد علیزاده
84 کیلوگرم: مصطفی خاقانی
96 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی
120 کیلوگرم: پارسا نظری
سرمربی: ناصر نوربخش
مربیان: نادر مشروطه، مهرزاد قلاوند، موسی طباطبایی
رقابتهای کشتی جوانان جهان روزهای 29 تیر تا 3 مرداد ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.
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