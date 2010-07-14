اجرای طرح تطابق مستندات با تولید در شرکتهای خودروسازی اجباری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، براساس آیین نامه ارتقای کیفیت خودروهای سبک مصوب شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی عرضه کنندگان خودرو تا انتهای سال جاری ملزم به تهیه مستندات اجرایی تطابق تولید (cop) و ارائه آنها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت اخذ تاییدیه هستند.

در همین راستا جلسه ای با حضور رئیس اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد برق، مکانیک و خودرو سازمان استاندارد، نمایندگان بخشهای دیگر سازمان، نمایندگان کیفیت برخی شرکتهای خودروسازی و تعدادی از مدیران عامل شرکتهای بازرسی خودرو برگزار شده است.

این جلسات با هدف بررسی و اجرای طرح آزمایشی cop بصورت آزمایشی در شرکت ایران خودرو، در محل سازمان استاندارد کرج برگزار شد.

با توجه به دستورالعمل cop، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شد که تیمی متشکل از کارشناسان سازمان استاندارد و یک شرکت بازرسی همراه با نماینده ایران خودرو براساس دستورالعمل سازمان استاندارد فعالیت بازرسی آزمایشی تطابق را به انجام رسانند.

بازرسی ها بر روی خودروی سمند انجام می شود

این بازرسی ها از مرحله طراحی، تامین، تولید و خدمات پس از فروش (cop) بر روی خودروی ملی سمند طی مدت چهار ماه به انجام می رسد.

در این روش علاوه بر کنترل استانداردهای اجباری 51 گانه خودرو و 37 استاندارد اجباری در زمینه قطعات، فرآیند تولید تحت کنترل و آزمون قرار می گیرد.

علاوه بر آن در اجرای این طرح، تولیدکننده موظف است تمامی مدارک مربوط به سیستم کیفیت، نظامنامه کیفیت، رویه های بازرسی، تستهای ادواری، گواهی تایید نوع بر اساس استاندارد 51 گانه همچنین آزمون پیمایش جاده ای خودرو را ارائه دهد.

پس از گذراندن مراحل آزمایشی در سال جاری و رفع هر گونه نقص در مراحل اجرایی طرح همچنین آمادگی خودروسازان برای پیاده سازی طرح (cop) در شرکتهای تولید کننده خودرو، این طرح از ابتدای سال 90 اجرایی خواهد شد.