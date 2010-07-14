سرعت اینترنت ایران جوابگوی اجرای کامل طرح شهر الکترونیک نیست

علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسایری از کشورها در حال اجرای کامل طرح شهر و شهروند الکترونیک هستند که لازمه این امر داشتن سرعت بالای اینترنت است.

وی ادامه داد: سرعت اینترنت در ایران در مواردی بسیار پایین است و نمی توان بسیاری از امور روزمره اینترنتی را با این سرعت انجام داد درحالیکه برای تحقق کامل طرح شهر و شهروند الکترونیک باید سرعت بسیاری بالای اینترنت را در اختیار داشته باشیم.

استا دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: حتی سرعت ADSL نیز در ایران چنان بالا نیست و این سرعت در خصوص DIAL UP نیز بسیار ناچیز است و باید تا حد ممکن تقویت شود تا بتوانیم امور مربوطه اینترنتی را با بالاترین سرعت ممکن انجام دهیم.

اینترنت یکی از منابع مهم تامین این اطلاعات است

جلالی بیان کرد: نیازهای امروزه بشر از حد نیازهای روزمره و قبلی فراتر رفته و بشر به شدت نیاز دارد که بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را در جامعه اطلاعاتی در اختیار داشته باشد ضمن اینکه یکی از منابع مهم تامین این اطلاعات، اینترنت است.

وی عنوان کرد: به دنبال تحقق کامل طرح شهر و شهروند الکترونیک دیگر لازم نیست شهروندان برای انجام امور روزمره خود مدتها وقت صرف کنند و حضوری اقدام کنند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: شهروندان در ای حالت می توانند به کمک اینترنت بسیاری از نیازهای خود را در این زمینه از راه دور تامین کنند و نیاز به مراجعه حضوری به شکل محسوسی کاهش می یابد.

جلالی گفت: طرح شهر و شهروند الکترونیک قابلیتهای فراوانی دارد و می توان از این طرح در بسیاری از موارد برای کاهش مشکلات زندگی امروز استفاده کرد و به شکل محسوسی میزان مصرف انرژی و اتلاف زمان را کاهش داد.

سایتهای اینترنتی که در این زمینه ایجاد می شود، جاذبه های زیادی دارد

وی خاطرنشان کرد: سایتهای اینترنتی که در این زمینه ایجاد می شود، جاذبه های زیادی برای کاربران خود خواهد داشت و کاربر در زمان حضور مجازی در این سایتها می تواند با جنبه های فراوانی آشنا شود و قابلیتهای موجود در این زمینه را در جهت تامین نیازهای خود به کار گیرد.

جلالی اضافه کرد: این سایتها همچنین می توانند برای کودکان و نوجوانان کاربر بسیار جالب باشند و به بسیاری از نیازهای آنها نیز پاسخ دهند که این امر در پربارتر شدن اوقات فراغت این قشر از شهروندن تاثیر فراوانی دارد و می تواند نیازهای اطلاعاتی آنها را به شکل مطلوب تری پاسخگو باشد.