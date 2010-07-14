عدم کنترل سمپاشی بر مشکلات زیست محیطی افزوده است

علیرضا صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است سمپاشی ها در کشور حتما با اعمال کنترلهای لازم صورت گیرد و لازم باشد که برای انجام این فعالیتها حتما مجوز مربوطه گرفته شود زیرا این امر کمک می کند تا آثار نامطلوب سمپاشی های غیراصولی کاهش یابد.

وی ادامه داد: این مجوزها باید از سوی کارشناسان متخصص صادر شود و لازم است این کارشناسان مورد تایید سازمان نظام مهندسی باشند تا از کیفیت عملکرد آنها اطمینان بیشتری حاصل شود و آثار نامطلوب در این خصوص کاهش یابد.

سمپاشی بدون مجوز در بسیاری از کشورها مجازات دارد

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در بسیاری از کشورها اگر سمپاشی بدون مجوز انجام شود، مجازات دارد درحالیکه در کشور ما کنترل و نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد و هیچ مجازاتی برای افرادی که به شکل نامطلوب از سم و سود استفاده می کنند، وجود ندارد.

وی عنوان کرد: کود و سمهای شمیمایی در صورت مورد استفاده غیراصولی قرار گرفتن می توانند حشرات مفید را از بین ببرند که این امر به خروج اکوسیستم از حالت تعادل منجر می شود و آثار نامطلوبی برای طبیعت به همراه دارد.

99 درصد سم به جاهای غیرهدف می رود

صبوری بیان کرد: حدود 99 درصد سم به جاهای غیرهدف می رود و تنها یک درصد آن، عاملی که قصد نابودی آن را داریم را مورد هدف قرار می دهد که این امر به معنای پایین بودن آثار مطلوب استفاده از سم شیمیایی است.

وی اضافه کرد: دولت باید تا حد ممکن از تولید و مصرف کود و سم شیمایی حمایت نکند و به این ترتیب، میزان استفاده از این محصولات را در بخش کشاورزی و باغداری کاهش دهد.

سایر روشهای لازم برای کاهش مصرف کود و سم شمیایی شناسایی شوند

صبوری گفت: همچنین لازم است سایر روشهای لازم برای کاهش مصرف کود و سم شمیایی شناسایی و اتخاذ شوند و دستگاه های ذیربط در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شوند.

وی اظهار داشت: همچنین لازم است به موازات این امر، تلاش شود تا کود و سمهای بیولوژیک جایگزین کود و سمهای شیمیایی شود و کمتر شاهد مصرف محصولات شیمیایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی باشیم زیرا مصرف آنها ممکن است عوارض فراوانی در پی داشته باشد.

صبوری افزود: سلامت شهروندان در نتیجه استفاده از محصولات کشاورزی و باغی که در تهیه آنها از کود و سم شیمیایی استفاده شده، به شدت در خطر است اما کمتر کسی به این امر توجه می کند.