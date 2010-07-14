الحاق شهر جدید به اصفهان نیازمند پیمودن مراحل قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شهر تاریخی خوراسگان که در شرق اصفهان واقع شده امروز به دلیل افزایش جمعیت شهری در محدوده کلان‌شهر اصفهان قرار گرفته و سبب شده تا از چند سال گذشته موضوع الحاق آن هر از گاهی مطرح و به رسانه‌های محلی نیز کشیده شود.

چنانچه برای بعضی شهروندان این سئوال مطرح شده که آیا قرار است خوراسگان به اصفهان ملحق شود یا اصفهان به شهر خوراسگان؟

برخی مسئولان دلیل پیگیری مستمر عده ای برای الحاق شهر خوراسگان به کلانشهر اصفهان را وجود زمین‌های زیادی می‌دانند که در شهر خوراسگان واقع شده ولی تحت مدیریت آنها نیست چرا که شهر خوراسگان وسعتی نزدیک به 70 کیلومتر دارد.

به گزارش مهر در اواخر ماه گذشته مجددا موضوع الحاق این شهر تاریخی به اصفهان مطرح شد ولی این بار به حرف و حدیث ختم نشد بلکه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه‌ای علنی لایحه ای یک فوریتی مبنی بر الحاق شهرخوراسگان به کلانشهر اصفهان را از تصویب گذراند و پس از یک هفته بررسی در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان این لایحه نهایی و در رسانه‌های مختلف نیز منتشر شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه تصویب جلسه ای که این لایحه یک فوریتی به خبرنگاران گفت: موضوع الحاق شهر خوراسگان به کلانشهر اصفهان در دور دوم تشکیل شوراها مطرح و در شورای اسلامی شهر اصفهان، رای آورد.

ابوالفضل قربانی با بیان اینکه در دور سوم تشکیل شورای اسلامی شهرها این موضوع دوباره مطرح شد افزود: مسئولان شورای اسلامی شهر خوراسگان این الحاق به کلانشهر اصفهان را نیز پذیرفته‌اند و حتی لایحه‌ای دو فوریتی مبنی بر الحاق را تصویب کرده اند.

وی با اشاره به زمین‌های زیادی که در شهر خوراسگان وجود دارد گفت: الحاق این شهرعلاوه بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز سبب توسعه شهر خوراسگان نیز می‌شود.

اما این سخنان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در حالی مطرح می شود که رئیس شورای اسلامی شهر خوراسگان به خبرنگار به خبرنگار مهر گفت: شورای اسلامی شهر خوراسگان در این رابطه هیچ مصوبه تصویب نکرده است.

علی قریشی با بیان اینکه با پیگیری‌های شورای اسلامی شهر اصفهان و شهرداری اصفهان در خصوص الحاق شهر خوراسگان به کلانشهر اصفهان نشستی با حضور نمایندگانی از شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری وا ستانداری اصفهان برگزار شد افزود: در این رابطه تفاهم نامه هایی به صورت شفاهی انجام شد اما پس از آنکه شهرداری اصفهان از تخلیه پسماندهای شهر خوراسگان خودداری کرد اعضای شورای اسلامی شهر خوراسگان از این تفاهم نامه سلب اعتماد کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر خوراسگان در پاسخ به این سوال " مبنی براینکه چرا شورای اسلامی شهر خوراسگان در خصوص رسانه‌ای شدن لایحه الحاق شهر خوراسگان که در شورای اسلامی شهر اصفهان واکنش نشان نداد"، اظهار داشت: وقتی شورای اسلامی و شهرداری اصفهان دارای رسانه‌های مختلف و مستقلی است چگونه می‌توان از رسانه‌ای شدن این خبر جلوگیری کرد.

قریشی افزود: حتی در این رابطه هیچ خبرنگاری از اعضای شورای اسلامی شهر خوراسگان سوالی نکرد، در واقع ما در این رابطه مظلوم واقع شدیم.

به گزار شمهر الحاق هر شهر به کلانشهری منوط به سپری شدن مراحل قانونی آن است که در ابتدا باید مسئولان دو شهر به اجماع برسند و مصوبه‌ای در این رابطه بگذرانند، سپس فرمانداری شهرستان مربوطه به عنوان مرجع رسیدگی به مصوبه‌های شورای اسلامی شهر وپس از آن دفتر فنی وشهرسازی استانداری و شورای عالی شهر سازی کشور آن‌را تائید وتصویب کنند تا شهری که قراراست الحاق شود از نقشه حذف و به یک منطقه شهری تبدیل شود.

فرماندار اصفهان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اگر هر یک از مراحل سپری نشود اقدامی قانونی انجام نشده است.

مظفر حاجیان افزود: در رابطه با لایحه الحاق شهر خوراسگان به کلانشهر اصفهان باید شورای اسلامی شهر خوراسگان موافقت خود را با مصوبه اعلام کند چون قراراست شهر خوراسگان به اصفهان الحاق شود.

وی با اعلام اینکه شورای اسلامی شهر خوراسگان در این خصوص هنوز تصمیم گیری نکرده تصریح کرد: این مصوبه خود به خود شرایط اجرایی ندارد و شورای اسلامی شهر اصفهان یک طرفه در این رابطه اقدام کرده است.

فرماندار اصفهان اظهار داشت: شورای اسلامی شهر خوراسگان هنوز مصوبه‌ای مکتوب و مستند که فرمانداری بتواند به عنوان مرجع رسیدگی به مصوبات شورا و منطبق با قوانین باشد را ارائه نکرده تا سلسله مراحل قانونی خود را سپری کند.

حاجیان با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، اعلام آمادگی به پذیرش الحاق شهر خوراسگان به کلانشهر اصفهان است و این مصوبه ایرادی ندارد یادآور شد: در صورتی که شورای اسلامی شهر خوراسگان هم این مصوبه را هم مصوب کند آن‌را نباید رسانه ای کرد چرا که هنوز مراحل قانونی آن سپری نشده و در واقع پیشنهادی است که باید تمامی مراحل قانونی آن سپری شود.

به گفته فرماندار اصفهان، اگر به زعم برخی افراد با الحاق شهری به کلانشهر اصفهان می‌توان از ساخت و سازهای خلاف جلوگیری کرد اینگونه نیست چرا که هم در محدوده شهری، روستایی و در خارج از محدوه ساخت و سازهای خلاف کم و زیاد وجود دارد و نمی شود آن‌را به صفر رساند.

حاجیان، رسانه ای شدن الحاق هر شهر به کلانشهراصفهان بدون سپری شدن مراحل قانونی را دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی دانست و چنین حرکتی را به نفع نظام و مردم ندانست.

ناگفته نماند شهر خوراسگان در دل شهر اصفهان قرار گرفته و با شرایط امروز الحاق آن به کلانشهر اصفهان اجتناب ناپذیر است اما ابتدا باید مراحل قانونی آن سپری شود و تصویب در شورای اسلامی شهر مقدمه آن به حساب می آید.

نباید فراموش کرد که شوراهای اسلامی به عنوان نهادی مردمی نیز تشکیل شده تا به چنین اموری رسیدگی کنند نه اینکه مصوبه ای را که هنوز هیچ کدام از مراحل قانونی خود را سپری نکرده رسانه ای کنند تا در نهایت از سویی بر نگرانی‌ مردم در افزایش قیمت زمین را افزایش دهد و راهی برای سوء استفاده کنندگان فراهم نماید تا استفاده‌ای کلان به جیب بزنند