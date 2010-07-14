همکاریهای بین المللی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گسترش می یابد

عبدالحسین دلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وزیر کشاورزی کشور گرجستان از موسسه رازی بازدید کرده که در این زمینه، بحثهایی در خصوص افزایش ارتباطات موسسه رازی با این کشور مطرح شده است.
وی ادامه داد: "ماکور کوزری" طی بازدید از روند فعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی و تولیدی موسسه رازی گفت که ما ترجیح می دهیم از ایران نتیجه تحقیقات را به دست آوریم چون دارای بهترین گارانتی کیفیت است.
این مسئول بیان کرد: همچنین وزیر کشاورزی گرجستان در بازدید از بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر اظهار امیدواری کرد که گرجستان بتواند از نتیجه تحقیقات موسسه رازی در زمینه جانوران سمی و خزندگان استفاده کند و همکاری ها در این زمینه افزایش یابد.
دلیمی عنوان کرد: ادامه وزیر کشاورزی گرجستان که از طرف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات همراهی می شد، از نمایشگاه دائمی روابط عمومی نیز بازدید کردند و در پایان وزیر کشاورزی گرجستان دفتر یادبود موسسه رازی را امضا کرد.
وی در خصوص فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و تولیدی موسسه رازی گفت: موسسه رازی آمادگی دارد تا در زمینه آموزش و مشاوره، همکاری خوبی با مراکز و موسسات تحقیقاتی کشور گرجستان داشته باشد.
برگزاری همایش بررسی راهکارهای ارتقای سطح فعالیتهای پژوهشی دامپزشکی
در ادامه نیز معاون تحقیق و تشخیص بیماریهای موسسه رازی گفت: همایش یکروزه بررسی راهکارهای ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی بخش دامپزشکی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزارشد.
وی عنوان کرد: این همایش با حضور رئیس موسسه رازی و معاونان موسسه و روسای شعب، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، مدیران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر بررسی طرحهای تحقیقاتی، اعضای کمیته علمی-فنی دامپزشکی کشور و مسئولان بخشهای دامپزشکی مراکز تحقیقاتی استانها برگزار شد.
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