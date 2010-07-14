همکاریهای بین المللی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گسترش می یابد

عبدالحسین دلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وزیر کشاورزی کشور گرجستان از موسسه رازی بازدید کرده که در این زمینه، بحثهایی در خصوص افزایش ارتباطات موسسه رازی با این کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد: "ماکور کوزری" طی بازدید از روند فعالیتهای تحقیقاتی، آموزشی و تولیدی موسسه رازی گفت که ما ترجیح می دهیم از ایران نتیجه تحقیقات را به دست آوریم چون دارای بهترین گارانتی کیفیت است.

این مسئول بیان کرد: همچنین وزیر کشاورزی گرجستان در بازدید از بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر اظهار امیدواری کرد که گرجستان بتواند از نتیجه تحقیقات موسسه رازی در زمینه جانوران سمی و خزندگان استفاده کند و همکاری ها در این زمینه افزایش یابد.

دلیمی عنوان کرد: ادامه وزیر کشاورزی گرجستان که از طرف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات همراهی می شد، از نمایشگاه دائمی روابط عمومی نیز بازدید کردند و در پایان وزیر کشاورزی گرجستان دفتر یادبود موسسه رازی را امضا کرد.

وی در خصوص فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و تولیدی موسسه رازی گفت: موسسه رازی آمادگی دارد تا در زمینه آموزش و مشاوره، همکاری خوبی با مراکز و موسسات تحقیقاتی کشور گرجستان داشته باشد.

برگزاری همایش بررسی راهکارهای ارتقای سطح فعالیتهای پژوهشی دامپزشکی

در ادامه نیز معاون تحقیق و تشخیص بیماریهای موسسه رازی گفت: همایش یکروزه بررسی راهکارهای ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی بخش دامپزشکی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزارشد.

پایکاری ادامه داد: این همایش به منظور بررسی جایگاه پژوهش در بخش دامپزشکی، سیاست گذاری در جهت ارتقای سطح فعالیتهای پژوهشی دامپزشکی، بررسی عملکرد این بخش در سالهای گذشته و تاکید بر منطقه ای کردن تحقیقات دامپزشکی در کشور برگزار شد.



وی عنوان کرد: این همایش با حضور رئیس موسسه رازی و معاونان موسسه و روسای شعب، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، مدیران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر بررسی طرحهای تحقیقاتی، اعضای کمیته علمی-فنی دامپزشکی کشور و مسئولان بخشهای دامپزشکی مراکز تحقیقاتی استانها برگزار شد.

مبحث لزوم شفاف شدن شرح وظایف بخشهای تحقیقاتی در این همایش مطرح شد

این مسئول اظهار داشت: در این همایش، مباحثی از جمله لزوم شفاف شدن شرح وظایف بخشهای تحقیقاتی، لزوم حل مشکل اعتبارات تحقیقاتی مراکز، تعیین تکلیف طرحهای تحقیقاتی انباشته شده در سازمان دامپزشکی و لزوم توجه موسسه رازی به نیازهای استانی در کنار برنامه های تحقیقاتی مطرح شد.

پایکاری بیان کرد: تخصیص و واریز به موقع اعتبارات مصوب به مراکز، لزوم بازنگری در نقشه طراحی شده توسط موسسه برای منطقه ای کردن تحقیقات دامپزشکی و عدم دریافت بودجه بابت طرحهای تحقیقاتی دامپزشکی در کنار حجم عظیم بودجه های مصوب توسط بخشهای آب و خاک، دامپروری و ... از دیگر مباحث مطرح شده بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین استفاده بیشتر از بخش خصوصی برای پشتیبانی طرحهای تحقیقاتی، تهیه آئین نامه یا دستور العمل برای اجازه به مراکز جهت فروش تکنولوژی حاصل از تحقیقات به مشتریان و پیشنهاد تصویب آئین نامه جذب گرانت توسط بخشهای دامپزشکی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.