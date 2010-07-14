چاههای آلوده آب تهران تا 20 ماه آینده برچیده می شوند

دکتر کاظم ندافی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت آب شرب تهران اشاره کرد و گفت: کاری که وزارت بهداشت انجام می دهد، پایش کیفیت آب از پشت سد تا شبکه خانگی است به طوری که کیفیت آب در تمامی قسمتها بررسی و کنترل می شود.

وی با بیان اینکه اطلاعات وزارت بهداشت در مورد کیفیت و سلامت آب شرب تهران به اطلاع تامین کنندگان آب می رسد، افزود: در درجه اول وظیفه داریم اگر مشکلی در مورد استفاده از آب وجود داشته باشد آن را به اطلاع سازمان آب برسانیم تا برطرف شود.

ندافی ادامه داد: موضوع آلودگی آب تهران در شرکت مهندسی آب و فاضلاب تهران و کشور بررسی شده و برنامه های برای جایگزینی تامین آب از چاههای احیانا آلوده تدوین شده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: این برنامه شامل از رده خارج ساختن این چاهها و تامین آب از طریق آبهای سطحی است.

وی با بیان اینکه 35 درصد آب تهران توسط آبهای زیرزمینی و چاهها و 65 درصد از آبهای سطحی تامین می شود، افزود: بیش از 85 درصد آب چاههای تهران کیفیت خوبی دارند و آب سد ماملو برای جایگزینی آب چاههای آلوده مورد استفاده قرار می گیرد.

ندافی با تاکید بر اینکه مشکل آلودگی چاههای آب تهران حاد و نگران کننده نیست، تصریح کرد: برنامه از رده خارج کردن چاههای آلوده با توجه به اینکه پروژه ای سنگین و دشوار است، در مدت زمان 20 ماه انجام خواهد شد. البته شرکت مهندسی آب و فاضلاب تهران برنامه ای میان مدت برای کاستن از حجم آب چاههای آلوده دارد.

وی گفت: بر اساس این برنامه میان مدت، برای کاستن از میزان آلودگی آب این چاهها، رقیق سازی با آبهای سطحی انجام می شود تا از غلظت آلاینده موجود در آب این چاهها کم شود.