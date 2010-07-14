مقاوم سازی 17 هزار واحد مسکن روستایی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا قادری شامگاه سه شنبه و در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای آغاز طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در استان کردستان تاکنون 17 هزار واحد با استفاده از تسهیلات بخش دولتی مقاوم سازی شده و پروانه پایان کار دریافت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 24 هزار و 500 واحد مسکن روستایی به بانک های عامل استان کردستان معرفی شده و 17 هزار واحد از آنها از تسهیلات استفاده کرده و پایان کار نیز دریافت کرده اند که با توجه به وجود منابع اعتباری هیچگونه مشکلی برای معرفی واحدهای جدید در راستای استفاده از این تسهیلات وجود ندارد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان عنوان کرد: برای اجرای هر چه بهتر طرح مقاوم سازی مسکن روستایی در استان در مجموع اعتباری بالغ بر هزار و 900 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تاکنون هزار و 300 میلیارد ریال جذب و به مردم پرداخت شده است و امیدواریم که روند فعلی پرداخت تسهیلات در بانک های عامل کردستان برای این طرح تسریع یابد.

قادری بیان داشت: سهم استان کردستان برای مقاوم سازی مسکن روستایی 30 هزار واحد است که امیدواریم با توجه به مشارکت خوب مردم و همچنین همکاری و تعامل بانک های عامل بتوانیم این سهمیه را تا پایان سال 90 محقق و در صورت نیاز درخواست اعتبارات جدید برای این طرح را ارائه خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت اشاره کرد و افزود: تاکنون در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در استان کردستان سه هزار و 629 نفر متقاضی ثبت نام کرده و 812 نفر جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند.

در ادامه این جلسه در خصوص تسریع در ساخت و بهره برداری از طرحهای مسکن مهر در استان کردستان تصمیم های لازم اتخاذ گردید و دستگاه های خدمت رسان موظف به تامین نیازهای واحدهای مسکن مهر شدند.