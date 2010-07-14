شناسایی 1200 هکتار بافت فرسوده در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان کردستان اظهار داشت: با توجه به انجام طرحهای مطالعاتی در استان کردستان و تهیه نقشه هوایی از تمامی شهرهای استان، بیش از هزار 200 هکتار بافت فرسوده در مناطق شهری استان شناسایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه تاریخی استان کردستان، مرمت و بازسازی این میزان بافت فرسوده نیازمند تلاش و پیگری جدی است و در این راستا و از سال 85 و با تصویب هیئت دولت در سفر به استان کردستان شرکت عمران مسکن سازان استان تشکیل و در جهت مرمت و بازسازی این بافت فرسوده تلاش می کند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان داشت: با توجه به وسعت شهر سنندج، بیشترین میزان بافت فرسوده در مرکز استان واقع شده و امیدواریم که با تعامل و همکاری شهرداری ها و همچنین سایر دستگاه های خدمات رسان در راستای کاهش میزان بافت های فرسوده در استان موفق باشیم.

رسولی با اشاره به سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین اختصاص تسهیلات ویژه برای مرمت و بازسازی بافت فرسوده در کشور، عنوان کرد: در بعضی از شهرهای استان میزان استقبال برای استفاده از تسهیلات مرمت و بازسازی بافت فرسوده بسیار پائین است و امیدواریم که ضمن راهنمایی مردم، زمینه برای افزایش مشارکت عمومی در راستای اجرایی کردن هر چه بهتر این طرح فراهم شود.

وی در ادامه این جلسه در گزارشی به بیان اقدامات و برنامه های مهم سازمان مسکن و شهرسازی اشاره کرد و افزود: سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان متولی اصلی طرح مسکن مهر در استان اقدامات بسیار خوبی را با حمایت مسئولان انجام داده و خوشبختانه هم اکنون 21 هزار و 132 نفر در قالب این طرح ساماندهی شده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر برای 13 هزار و 730 واحد پروانه ساخت صادر و دو هزار و 68 واحد نیز به اتمام مرحله سفت کاری رسیده اند که امیدواریم با همکاری بانکهای عامل بتوانیم تا پایان سال رقمی حدود 15 هزار واحد از مسکن مهر را در استان به بهره برداری برسانیم.

در ادامه این جلسه در خصوص تسریع در ساخت و بهره برداری از طرحهای مسکن مهر در استان کردستان تصمیم های لازم اتخاذ گردید و دستگاه های خدمت رسان موظف به تامین نیازهای واحدهای مسکن مهر شدند.