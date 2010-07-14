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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۸

برگزیدگان مرحله اول المپیاد دانش آموزی نانو معرفی شدند

برگزیدگان مرحله اول المپیاد دانش آموزی نانو معرفی شدند

اسامی 31 برگزیده مرحله اول المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از سوی باشگاه نانو اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در المپیاد علوم و فناوری نانو که به صورت آزمایشی در چهارم تیرماه 1389 در 10 استان کشور برگزار شد، بیش از هزار و 200 داوطلب شرکت کردند که از میان شرکت کنندگان31 نفر اول برای شرکت در اردوی علمی مرحله دوم انتخاب شدند.

اردوی علمی یک دوره آموزشی آزمایش محور است در یکی از مجهزترین زیرمجموعه های شبکه آزمایشگاه های نانو برگزار می شود پس از گذراندن این دوره، شرکت کنندگان در مرحله دوم المپیاد در روز 18 مردادماه به رقابت می پردازند. 

نفرات اول تا سوم این مرحله همزمان با جشنواره فناوری نانو معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

باشگاه نانو، بخشی از کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو است که در زمینه تولید محتوای آموزشی و کمک به آموزش و ترویج فناوری نانو در مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه فعالیت می کند.

کد مطلب 1116330

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