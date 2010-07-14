آغاز توزیع کارت کنکور دکتری پیام نور از امروز/ جزئیات رفع نقص کارت

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه پیام نور از امروز چهارشنبه آغاز می شود و تا روز پنجشنبه 24 تیرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور گفت: آزمون نوبت هشتم دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور روز جمعه 25 تیرماه در دو نوبت صبح و عصر در شهر تهران برگزار می شود.



رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور افزود: بیش از 6 هزار و 43 داوطلب در 28 رشته گرایش در آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور به رقابت می پردازند.

نحوه رفع نقص کارت آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور



وی با اشاره به نحوه رفع نقص کارت آزمون داوطلبان گفت: در صورتی که داوطلبان بعد از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مغایرتی در اطلاعات ثبت شده مشاهده کردند، برای اصلاح آن می توانند به دانشگاه پیام نور مرکز تهران واقع در خیابان سپند مراجعه و نسبت به رفع نقص اقدام کنند.



ناجی اضافه کرد: داوطلبان می توانند برای رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه پیام نور روز چهارشنبه 24 تیرماه در طول ساعات اداری و روز جمعه 25 تیرماه از ساعت 30/5 صبح با مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز تهران نسبت به رفع نقص کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

پذیرش حداکثر 5 نفر در هر رشته گرایش

وی درخصوص ظرفیت پذیرش دوره دکتری دانشگاه پیام نور گفت: به طور متوسط در هر رشته گرایش 5 داوطلب پذیرش می شوند که از این تعداد 3 نفر سهمیه آزاد و 2 نفر سهمیه دستیاران آموزشی و کارکنان ایثارگر دانشگاه پیام نور هستند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور افزود: در آزمون نوبت هشتم دوره دکتری دانشگاه پیام نور 70 درصد نمره کتبی و 30 درصد نمره مصاحبه در پذیرش دانشجو لحاظ می ‌شود.

ناجی با اشاره به نسبت شرکت کنندگان مرد و زن دوره دکتری دانشگاه پیام نور گفت: تعداد 3 هزار و 987 داوطلب مرد و تعداد 2 هزار و 56 داوطلب زن در آزمون دوره دکتری سال 89 دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند.