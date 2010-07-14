به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به موضوع‌های فرهنگ تلاش در جامعه، اثرات فردی و اجتماعی کار و ... می‌پردازد. در این برنامه با کارشناسان و مردم گفتگو شده است.

- سری هفتم برنامه "به سوی ظهور" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا صبور جمعه 25 تیرماه از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این برنامه به موضوعات مختلف همچون مهدویت، امام زمان (عج)، موعود شناسی و ... می‌پردازد.

- مستند داستانی "آئینه جلال" به تهیه‌کنندگی رضا درویش نوری برای ماه رمضان به سفارش سیمای اردوی شبکه سحر تهیه می‌شود. این مستند داستانی به بررسی زندگی 30 شخصیت برجسته اردو زبان ساکن در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.