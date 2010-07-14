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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

اخبار تلویزیون/

مستند "همت مضاعف، کار مضاعف" از شبکه خبر پخش می‌شود

مستند "همت مضاعف، کار مضاعف" از شبکه خبر پخش می‌شود

مستند "همت مضاعف، کار مضاعف" به تهیه‌کنندگی رضا فراهانی روی آنتن شبکه خبر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به موضوع‌های فرهنگ تلاش در جامعه، اثرات فردی و اجتماعی کار و ... می‌پردازد. در این برنامه با کارشناسان و مردم گفتگو شده است. 
 
- سری هفتم برنامه "به سوی ظهور" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا صبور جمعه 25 تیرماه از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این برنامه به موضوعات مختلف همچون مهدویت، امام زمان (عج)، موعود شناسی و ... می‌پردازد. 
 
- مستند داستانی "آئینه جلال" به تهیه‌کنندگی رضا درویش نوری برای ماه رمضان به سفارش سیمای اردوی شبکه سحر تهیه می‌شود. این مستند داستانی به بررسی زندگی 30 شخصیت برجسته اردو زبان ساکن در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
کد مطلب 1116334

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