تعطیل نکنید - راهکار بیابید / لامپهای پرمصرف همچنان در سطح شهر

به گزارش خبرنگار مهر، گرمای هوا 40 درجه بالای صفر را نشان می دهد و مصرف برق به شدت افزایش یافته است. وزارت نیرو مردم را به صرفه جویی در مصرف برق فرامی خواند و مردم به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند برق پایدار در اختیار داشته باشند، باید مصارف خود را بهینه کنند.

گذری به سطح شهر هم نشان می دهد که بخشهایی از اصناف لامپهای پرمصرف مغازه های خود را با نسل جدید و کم مصرف جایگزین کرده اند. در این میان اما هنوز هم واحدهای تجاری، مسکونی و حتی مساجدی به چشم می خورند که نتوانسته اند از لامپهای پرمصرف و التهابی خود دل بکنند و آنها را با لامپهای کم مصرف جایگزین کنند. این موضوع خصوصا در مورد ساختمانهای نیمه کاره سطح شهر که معمولا اتباع خارجی در آنها مشغول به کار هستند، مشهود تر است.

آنها بی تفاوت به وضعیت فعلی شبکه برق کشور و افزایش مصارف به دلیل گرمای بی سابقه هوا، در پیک شب و حتی در مواردی به صورت شبانه روزی از لامپهای التهابی استفاده می کنند، جالب اینکه برقی که برای این لامپها استفاده می شود، در مواردی از طریق برقهای غیرمجاز تامین می شود.

در این رابطه غلامرضا خوش خلق، معاون توانیر می گوید: تا به حال سیاست وزارت نیرو در این بخش، سیاستهای توصیه ای بوده است اما اگر این روند ادامه یابد، به طور قطع برخوردهایی با این افراد صورت خواهد گرفت.

مشتری پر و پا قرص دیگر این لامپهای التهابی و پرمصرف، میوه فروشی ها هستند که برای فروش اجناس خود به قیمتهایی بالاتر از حد معمول، ممکن است از چندین لامپ رشته ای در بالای سر میوه های خود استفاده کنند و شاید تعرفه های پائین برق در این بخش، آنها را به مصرف بیش از حد برق تشویق کرده است. بررسی در بخش خانگی نیز گرایش به سمت لامپهای کم مصرف را نشان می دهد.

در این رابطه، سعید مهذب ترابی، مدیرعامل سابا به خبرنگار مهر می گوید: چنانچه 18 میلیون و 600 هزار مشترک برق خانگی تنها معادل یک لامپ 100 واتی اضافی را در منزل خود خاموش کنند، سالانه بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه جویی می شود.

وی می افزاید: این رقم، معادل تولید برق یک نیروگاه 1860 مگاواتی است. از سوی دیگر، با خاموش کردن معادل یک لامپ 100 وات اضافی هر مشترک برق خانگی، سالانه 32 میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه برق حاصل می شود.

مهذب ترابی می گوید: اگر میزان متوسط استفاده از هر لامپ را در یک شبانه روز 4 ساعت فرض کنیم، سالانه هزار و 460 ساعت این لامپ روشن می ماند و توان مصرفی یک لامپ 100 واتی 146 کیلووات ساعت است.

چنانچه 18 میلیون و 600 هزار مشترک برق خانگی تنها معادل یک لامپ 100 واتی اضافی را در منزل خود خاموش کنند سالانه بیش از 2 میلیارد کیلو وات ساعت برق صرفه جویی می شود که این رقم معادل تولید برق یک نیروگاه 1860 مگاواتی است.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران تصریح می کند: با احتساب تعرفه 12 تومانی برای هر کیلووات ساعت برق، می توان با خاموش کردن یک لامپ 100 وات اضافی ، سالانه حدود 32 و نیم میلیارد تومان در هزینه برق کشور صرفه جویی ایجاد کرد.

مهذب ترابی می گوید: لامپ های رشته ای معمولی حدود 5 برابر لامپ های کم مصرف برق مصرف می کنند لذا تعویض لامپ های رشته ای با لامپ های کم مصرف یکی از راهکارهای موثر است که حدود 80 درصد مصرف برق ناشی از روشنایی را کاهش می دهد.

به هرحال به نظر می رسد دولت باید سیاست محکم تری را در قبال مشترکان پرمصرف داشته باشد تا حق مصرف کنندگانی که با برنامه های مدیریت مصرف همراه هستند نیز ضایع نشود.