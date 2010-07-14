ایران مقابل اوکراین پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته ایران که در دو دیدار قبلی خود در گروه B رقابت های جهانی با نتایج مشابه 3 بر صفر مقابل قزاقستان و صربستان به برتری دست یافته بود، شب گذشته در سومین دیدار خود مقابل اوکراین پیروز شد تا بخت نخست صعود به مرحله بعدی این رقابت های باقی بماند.

صحنه ای از دیدار تیم والیبال نشسته ایران در آمریکا

ایران در دیدار با اوکراین که در سالن "یونیورسیتی آو سنترال" ادموند ایالت اوکلاهاما برگزار شد در سه ست پیاپی با نتایج 25 - 17، 25 - 15 و 25 - 11 پیروز شد. ایرانی امروز در چهارمین دیدار خود با تیم والیبال نشسته عراق رو به رو خواهد شد.

سه تیم برتر هر گروه به مرحله بعد مسابقات راه پیدا خواهند کرد و در مرحله دوم، تیم ها بر اساس امتیازات دور مقدماتی در دو گروه شش تایی قرار می گیرند. این گروه بندی بر مبنای امتیازات کسب شده تیم ها از پارالمپیک های سیدنی، آتن و پکن ملاک قرار گرفته است.



رقابت های جهانی والیبال نشسته از 19 تا 27 تیر در اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود.