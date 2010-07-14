ریشه یابی بحران تشکیل دولت در عراق

پارلمان به واقع یکی از مهمترین شاخص رشد دموکراسی در آن کشور محسوب می شود. در اینجاست که جمعی از منتخبین ملت با تشکیل جامعه ای کوچک تر از جامعه مادر به حل و فصل اختلافات و در نهایت اتفاق نظر در تعیین مصالح و منافع ملی می رسند.

نگاهی فراگیر به اوضاع عراق پس از اشغال بیانگر این مسئله است که این کشور در هفت سال پس از رهایی از رژیم دیکتاتوری صدام، میراثی شوم از آن سالها به ارث برده است. میراثی که در پی چند دهه رنج بردن از رژیم مستبد و خودکامه ایجاد شده است و این انتظار که تنها طی هفت سال تمامی این آثار از بین برود، شاید انتظاری رویایی و دست نیافتنی باشد.

بر این اساس، عراق تحت ظلم و ستم صدام پس از سالها خفقان از یوغ استبداد رها شده و تحت شبه استعمار آمریکا قرار می گیرد. کشوری که هرگز سابقه خوبی در جنگ های این چنینی نداشته است و همواره نتایجی کابوس وار در کشورهای تحت اشغال بر جای گذاشته است.

از طرفی یافتن نشانه های میراث شوم صدام در عراق چندان دشوار نیست. با بررسی اظهارات و حتی اقدامات سران برخی از جریان های سیاسی عراق در چهار ماه گذشته به سادگی می توان آثار برجای مانده از این سالها را در نحوه عملکرد و رفتار آنها مشاهده نمود.

در اینجاست که جریان های عراقی سخن یکدیگر را نفهمیده و در مسیری گام بر می دارند که بر شدت شکاف میان آنها می افزاید.

بر این اساس، مشاهده می شود که پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان عراق در حدود سه ماه پیش، فضای رسیدن به توافق میان جریان های سیاسی عراق بسیار شفاف تر و امیدوارکننده تر از امروز بود. اما به تدریج به جای آنکه از اختلافات کاسته شود و حرکت به سمت توافق نهایی در مسئله تشکیل دولت جدید دیده شود مشاهده می شود که برخی از شخصیت های کم تجربه در عرصه سیاسی همچنان بر طبل اختلافات می کوبند و بر فراخی شکاف سیاسی می افزایند.

البته تاثیر دخالتهای فرامنطقه ای و برخی کشورهای عرب همسایه درعراق به عنوان موانع رسیدن به توافق در مسئله تشکیل دولت جدید قابل نفی نیست، اما باید قدرت اراده جریانهای سیاسی عراق بسیار بالاتر از این دخالتها باشد.

مسئله تشکیل دولت عراق، پدیده جدید و لاینحل در عرصه سیاست داخلی کشورهای جهان نیست و موارد مشابه آن در کشورهای دیگر وجود داشته که در نهایت با توافق میان جریان ها حل شده است، از طرفی در قاطبه سران سیاسی این کشور استعداد حل این بحران نیز دیده می شود؛ اینجاست که خروج از فضای غبارآلود فعلی تنها به اراده برگرفته از خواست ملت عراق احتیاج دارد که با یک حرکت و جنبش یکپارچه و ملی فراهم می شود.