احکام اعضای هیئت علمی جایزه پروین اعتصامی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد در این احکام علی معلم دامغانی، عباسعلی وفایی، راضیه تجار، سپیده خلیلی و نادیا مفتونی را به عنوان اعضاء هیئت علمی این دوره از جایزه پروین اعتصامی منصوب کرد.

احکام این افراد بعد از تائید توسط هیئت امناء جایزه پروین اعتصامی به آنها ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش آخرین مهلت ارسال آثار در حوزه‌های مختلف این جایزه که شامل آثار تألیفی و ترجمه­ای بانوان به زبان فارسی در رشته‌های شعر، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، پژوهش­های ادبی و ادبیات کودک است، 31 شهریور اعلام شده است.

جایزه ادبی پروین اعتصامی در سال 1383 به همت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی آغاز به کار کرد و مراسم نخستین دوره آن 15 مرداد ماه همان سال برگزار شد و بعد از آن هم هر دو سال یکبار برپا شده است.

هدف از برگزاری این جایزه ادبی بزرگداشت مقام و شخصیت شاعر نامدار ایران پروین اعتصامی، رشد و اعتلاء خلاقیت‌ها و آفرینش­های ادبی بانوان، ترویج و تقویت زبان فارسی در خارج از کشور، ایجاد پیوند بین ادبیات ملل به ­ویژه در حوزه جهان اسلام، معرفی چهره‌های شاخص زنان ادیب و پژوهنده وتقدیر از زنان در عرصه زبان و ادب فارسی است.