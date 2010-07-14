دلیل اصلی عدم تشکیل دولت در عراق/ توافق طی دو هفته بعید است

"ابراهیم الصمیدعی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم تشکلها و سران جریانهای سیاسی عراق در تعویق دو هفته ای نشست پارلمان این کشور به منظور رسیدن به توافق در انتخاب روسای سه گانه (رئیس پارلمان، ریاست جمهوری و نخست وزیری)، این مسئله را اساسا بر خلاف قانون اساسی دانست.

وی با تاکید بر اینکه با این تصمیم مهلت تعیین شده در قانون اساسی در زمینه تشکیل جلسات پارلمان نقض شده است، افزود: سران جریانهای سیاسی بر تعویق دو هفته ای نشست پارلمان توافق کردند تا طی این مدت در مسئله روسای سه گانه به نتیجه برسند.

این تحلیلگر و نویسنده عراقی البته امکان حل این مسئله طی دو هفته آتی را تا حدودی غیر ممکن دانست و افزود: تا این لحظه که با شما صحبت می کنم امکان کوتاه آمدن "نوری المالکی" و "ایاد علاوی" از پست نخست وزیری و تن دادن آنها به گزینه توافقی و یا کنار کشیدن یکی از آنها به نفع دیگری دور از ذهن است.

الصمیدعی با تاکید بر اینکه اصرار مالکی و علاوی اصلی ترین علت تاخیر در تشکیل دولت جدید در عراق است، افزود: من معتقدم تشکیل دولت در عراق به مسئله ای پیچیده تبدیل شده است که حل آن بر اساس گفته یکی از نمایندگان پارلمان به نزول وحی احتیاج دارد.

خاطر نشان می شود که الصمیدعی در انتخابات پارلمانی اخیر در فهرست "جواد البولانی" وزیر کشور عراق حضور داشت که البته نتوانست آرای لازم برای حضور در آن را پیدا کند.