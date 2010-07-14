به گزارش خبرنگار مهر، سایت تخصصی هنر مجسمه‌سازی ایران عصر دیروز، 21 تیر در تالار بتهون خانه هنرمندان رونمایی شد. قدرت الله عاقلی از بانیان تاسیس این سایت گفت: هدف سایت، ارائه تصویری دقیق و مستمر از وجوه مختلف هنر مجسمه‌سازی ایران و ارائه مقالاتی تحلیلی و تخصصی درباره هنر مجسمه‌سازی معاصر ایران و جهان به زبان فارسی در قالب یک دایرة المعارف برجسته از هنر معاصر با کیفیتی عالی است.

وی در مورد دیگر خصوصیات سایت گفت: در طی تکوین این سایت کوشیده شد تا با حفظ رابطه‌ای مستمر و پیگیر با هنرمندان مجسمه ساز، استادان، مراکز هنری، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، نگارخانه‌ها و موزه‌های ایران و جهان، تا آنجا که امکان داشت تصویری مستند از مجسمه سازی و مجسمه سازان ایران ارائه شود.

عاقلی در پایان عنوان کرد: سایت هنری ایران مجسمه، یک سایت هنری فعال و روز آمد برای پوشش کلیه فعالیت‌های هنرمندان مجسمه ساز ایران و جهان است که سعی دارد اخبار مجسمه سازی ایران و جهان، معرفی هنرمندان مجسمه ساز ایرانی و خارجی را انجام دهد.

همچنین بعد از آن نمایشگاهی از آثار مجسمه‌سازانی همچون ابوالحسن خان صدیقی، ژازه طباطبایی، پرویز تناولی، ایرج کریم‌خان زند، محسن وزیری مقدم، جمشید مرادیان، لیلیت تریان، منصوره حسینی، بهروز دارش، تاها بهبهانی، چنگیز شهوق، ناصر هوشمند وزیری، شجاع‌الدین شهابی، طاهر شیخ‌الحکمایی، جعفر نجیبی، حمید شانس، بیژن نعمتی شریف، کامبیز اسماعیل شریف، قدرت الله عاقلی، داریوش مختاری، همایون ثابتی مطلق، فاطمه امدادیان، یاسمین سینایی، نادر قشقایی، کامبیز صبری، منصور طبیب زاده، پرستو آهون، پریسا خزایی، شعله هژیر ابراهیمی و محمدمهدی انوشفر در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان به همین مناسبت آغاز به کار کرد که تا یک هفته دیگر ادامه دارد.

علاقمندان برای دیدن سایت تخصصی هنر مجسمه‌سازی ایران می‌توانند به نشانی www.iransculpture.ir مراجعه کنند.