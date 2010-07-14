اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مقطع به دنبال وفاق و همدلی جمعی در شهر هستم تا در شروع مسابقات مشکلی برای ملوان پیش نیاید. من و مسئولان منطقه آزاد هم در این مقطع درصدد هستیم نیازهای ملوان را برطرف کنیم. حتی من هم با استعفای خودم به نوعی می خواستم به این مسئله کمک کنم.

وی با بیان اینکه یک روز همه چیز را می گوید چرا که امروز زمانش نیست، افزود: کمک به ملوان، کمک به فوتبال ملی است زیرا این تیم ریشه دار و مردمی هزار و یک مشکل دارد. من سعی نمی کنم با صحبت‌هایم مشکلی بر مشکلات این تیم اضافه کنم. البته پاسخ افرادی که ارزش جواب دادن ندارند، را نباید داد.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی با اشاره به اینکه کسانی که شاگردان کلاس من بودند، هم حق ندارند علیه من صحبت کنند زیرا من همه آنها را در این فوتبال بزرگ کردم و می دانم چه کسانی هستند، تاکید کرد: بیان این مسائل در این مقطع کمکی به تیم نمی کند، اگر من می خواهم کمک کنم با استعفایم و یا حتی با بازگشتم به تیم کمک می کنم.

وی اضافه کرد: کمتر از 20 روز به آغاز مسابقات لیگ زمان داریم ولی مدیرعامل ندارد تا قرارداد بازیکنان را ثبت کند، شما به جای من بودید چه می کردید؟ من استعفا دادم و رفتم اما باید برمی گشتم تا مشکلات را حل کنم زیرا جانشینم معرفی نشده و فدراسیون هم من را به عنوان مدیرعامل می‌شناسد.

پورنعمت با بیان اینکه با ملوان مخالفتی ندارد، تصریح کرد: شاید اختلافی با افراد داشته باشم اما با اصل ملوان و مردم انزلی مشکلی ندارم. فقط و فقط به خاطر درخواست مسئولان و مردم در این مقطع بازگشتم تا کار را انجام داده و تیم برای حضور در لیگ برتر مشکلی نداشته باشد، بعد از آن خدا بزرگ است و نمی دانم چه می شود.

وی در مورد اینکه چرا پول در حساب باشگاه است اما بدهی اعضای تیم پرداخت نمی‌شود؟، خاطرنشان کرد: پول‌های پرداختی ما دولتی است که باید برای پرداخت مطالبات اعضای تیم چک دو امضا کشیده شود. در این مدت نفر دوم در دسترس نبود اما پس از پایان تعطیلات این مسئله حل شد و الان پول در حساب بازیکنان است.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی با بیان اینکه نمی خواست مسئولان جدید سازمان منطقه آزاد انزلی در گام نخست با بحرانی به نام مشکلات ملوان مواجه شوند، تصریح کرد: امروز ملوان هیچ مشکلی ندارد، همه چیز سرجای خودش است و به کارش ادامه می دهد اما مگر فوتبال بدون حاشیه و اختلاف می شود.

وی در مورد شرایط قرعه ملوان برای حضور در دهمین دوره لیگ برتر اظهار داشت: قرعه ملوان خوب بوده و سنگین نیست. البته لیگ ساده ای را پیش رو نداریم اما در 3-4 هفته اول تیم ملوان بازی‌های سختی ندارد و می تواند ثبات لازم را کسب کند. گرچه شروع چنین مسابقاتی همیشه سخت است و موفقیت در آن بستگی به نوع بدنسازی، بستن تیم و برنامه‌های تاکتیکی را درست انجام داده باشید.

پورنعمت با اشاره به اینکه نتایج فوتبال عجیب و غریب شده است، در پایان گفت: در لیگ برتر تیم‌هایی که خوب یار گرفته اند قطعا موفق نمی شوند، دیگر یارگیری حرف اول را در موفقیت تیم نمی زند بلکه تفکرات، تاکتیک‌ها، استراتژی و برنامه‌های مربیان به موفقیت تیم کمک می کنند. جام جهانی این موضوع را کاملا ثابت کرد زیرا سبک و تفکر پیروز می شود نه مهره و اگر مهره تاثیرگذار بود، تیم آرژانتین باید قهرمان جهان می شد.