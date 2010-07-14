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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

محمد شالویی:

گلستان در زمینه هنرهای تجسمی موفق است

گلستان در زمینه هنرهای تجسمی موفق است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گلستان از استانهای موفق در زمینه هنرهای تجسمی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود شالویی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در گرگان گفت: این استان می تواند در دیگر رشته های هنری نیز موفق باشد.

وی اظهار داشت: استان گلستان با توجه به ظرفیت خوبی که دارد در برخی رشته ها مانند عکس، حجم  کاریکاتور حرف برای گفتن دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین این استان درشته های سفال نیزخوب کار کرده و در رشته نقاشی نیز پتانسیل خوبی دارد.
 
به گفته شالویی، برای رشته های مینیاتور و نگارگری نیز در دو سال اخیر به گلستان بودجه داده شد و در این رشته نیز تلاشهایی صورت گرفته است.
 
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان اشاره و اضافه کرد: هر دوره شاهد رشد و غنای جشنواره هستیم.
 
وی عنوان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، جایگاه خود را در ایران و در کشورهای جهان پیدا کرده است.
 
هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان با شرکت 300 هنرمند داخلی و خارجی از 16 کشور جهان از روز سه شنبه در گرگان آغاز شد.
کد مطلب 1116359

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