گلستان در زمینه هنرهای تجسمی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود شالویی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در گرگان گفت: این استان می تواند در دیگر رشته های هنری نیز موفق باشد.

وی اظهار داشت: استان گلستان با توجه به ظرفیت خوبی که دارد در برخی رشته ها مانند عکس، حجم کاریکاتور حرف برای گفتن دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این استان درشته های سفال نیزخوب کار کرده و در رشته نقاشی نیز پتانسیل خوبی دارد.

به گفته شالویی، برای رشته های مینیاتور و نگارگری نیز در دو سال اخیر به گلستان بودجه داده شد و در این رشته نیز تلاشهایی صورت گرفته است.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان اشاره و اضافه کرد: هر دوره شاهد رشد و غنای جشنواره هستیم.

وی عنوان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، جایگاه خود را در ایران و در کشورهای جهان پیدا کرده است.

هفدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان با شرکت 300 هنرمند داخلی و خارجی از 16 کشور جهان از روز سه شنبه در گرگان آغاز شد.