ایرانی های مقیم آمریکا تیم والیبال نشسته را تنها نمی گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نشسته ایران که در رقابت های جام جهانی اوکلاهاما شرکت کرده، در دیدار با تیم های قزاقستان، صربستان و اوکراین در گروه B رقابت ها به برتری رسیده است.

سایت ادموند سان در گزارش خود در خصوص ایرانی های مقیم آمریکا و استقبال آنها از تیم والیبال نشسته این کشور که بخت نخست قهرمانی هم به شمار می آید، نوشت: تعداد زیادی از ایرانی ها در حالی که در شیپورهای خود می دمند و پرچم های ایران را در دست دارند در سالن "یونیورسیتی آو سنترال" اوکلاهاما برای تشویق تیم ملی کشورشان گرد هم آمده اند.

برپایه این گزارش، ایران در دو دهه اخیر حرف اول را در والیبال نشسته جهان زده است. این رشته در ایران در حال پیشرفت است. ایرانی ها در پارالمپیک 1988 سئول، 1992 بارسلونا، 1996 آتلانتا، 2000 سیدنی و 2008 پکن به عنوان قهرمانی رسیده اند.

ایرانی های مقیم آمریکا از هفته گذشته از هموطنان خود در خاک این کشور استقبال کرده اند تا آنجا که حتی در بدو ورود این تیم در فرودگاه "ویل روجرز" حضور یافته اند. هادی رضایی مربی این تیم می گوید نفرات تیم او از هشت استان کشور جمع آوری شده اند و دانشجو، مهندس و آموزگار هستند.

وی گفت: ما برای موفقیت در این رقابت ها بسختی کار کرده ایم و به یاری خداوند و حمایت ایرانیان مقیم آمریکا تکیه کرده ایم. ایرانی ها به ملیت و تیم خود می بالند.

منوچهر جعفرزاده که در نقش مترجم، تیم والیبال نشسته ایران را در این رقابت ها همراهی می کند می گوید ایرانیان مقیم آمریکا از بدو ورود تیم ملی، در گروه های سازمان یافته برای تشویق این تیم از هوستون، دالاس و آستین خود را به ادموند رسانده اند.