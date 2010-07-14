گمرک نقش مهمی در گسترش روابط تجاری با روسیه دارد

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گمرکات استان گیلان با برگزاری نشستهای مشترک با گمرک آستراخان، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و افزایش همکاری های فی مابین با هدف ارتقای روابط تجاری دو کشور خواهد کرد.

وی با اشاره به موقعیت گمرکات گیلان درکشور و ظرفیتهای موجود، گفت: حجم مبادلات بین گیلان و روسیه در حال حاضر سه میلیارد دلار است که باید این میزان حجم مبادلات افزایش و ارتقاء یابد.

ناظرگمرکات گیلان اظهار داشت: گمرکات گیلان با پیاده کردن سیستم الکترونیکی و اتوماسیون اداری و حذف کاغذ نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و تقلب های احتمالی ایفا کرده و بعنوان یکی از گمرکات پیشتاز کشور در این زمینه به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به جهت سهولت در امر ترخیص کالاهای وارده از روسیه برای صاحبان صنایعی که حجم بالای مبادلات دارند انبارهای اختصاصی در نظر گرفته شده که کالاها پس از ورود بطور مستقیم به آنجا حمل و تشریفات گمرکی آن در این محل انجام می شود.

آهنی ابراز امید واری کرد: با ارتباط مستمر و مداوم بین گمرکات دو استان مشکلات از پیش رو برداشته و جلوی اشتباهات گرفته شود و سرعت ترخیص کالا بین دو کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات بر سر راه تجار دو طرف برای ارتقا اطلاعات و آموزش های تخصصی تجار اعلام آمادگی کرد.

ناظرگمرکات استان گیلان یاد آور شد: طی سالهای 73 و 74 میزان تخلیه و بارگیری کالا در گمرکات گیلان زیر یک میلیون تن بود که هم اکنون این ظرفیت به هفت میلیون تن رسیده است.