"سروش" با گفتگوی مفصل پوراحمد آمد

به گزارش خبرنگار مهر، صفحات ابتدایی این شماره اختصاص به دیدار مقام معظم رهبری با هنرمندان صدا و سیما دارد، اخبار و حاشیههایی درباره هنرمندان تلویزیون و پروژههای مختلف بخش دیگری از این شماره است. گفتگویی مفصل با کیومرث پوراحمد کارگردان مجموعه "پرانتز باز"، گفتگوهایی با طناز طباطبائی، امیر رضا وزیری و فرزین محدث بازیگران این مجموعه را هم میتوانید در این شماره بخوانید.
نقد و بررسی برنامه زنده "اردیبهشت"، گزارش پشت صحنه مجموعه "در مسیر زاینده رود"، یادداشتی درباره کارنامه حسین سهیلیزاده کارگردان مجموعه "فاصلهها" و گفتگوی مفصل با آیت الله حائری شیرازی از دیگر بخشهای این شماره است. در بخش "دیگران" این شماره یادداشتی درباره ماموریت تازه خالق مجموعه 24 و خبرهایی از سراسر جهان میخوانید.
تاثیر زبان رسانهها بر شخصیت مخاطبان، تاثیر رادیو بر زنان خانهدار، نقش رسانهها در فرایند جامعهپذیری، از شبکههای اجتماعی چه خبر؟ و نگاهی به روند محبوبیت شبکههای اجتماعی از دیگر مطالب این شماره هفتهنامه سروش است.
شماره 1445 سروش هفتگی 82 صفحه و قیمت آن 800 تومان است.
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