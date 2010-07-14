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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۳

"سروش" با گفتگوی مفصل پوراحمد آمد

"سروش" با گفتگوی مفصل پوراحمد آمد

شماره 1445 هفته‌نامه سروش همراه گفتگوی مفصل با کیومرث پوراحمد درباره مجموعه "پرانتز باز" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفحات ابتدایی این شماره اختصاص به دیدار مقام معظم رهبری با هنرمندان صدا و سیما دارد، اخبار و حاشیه‌هایی درباره هنرمندان تلویزیون و پروژه‌های مختلف بخش دیگری از این شماره است. گفتگویی مفصل با کیومرث پوراحمد کارگردان مجموعه "پرانتز باز"، گفتگوهایی با طناز طباطبائی، امیر رضا وزیری و فرزین محدث بازیگران این مجموعه را هم می‌توانید در این شماره بخوانید.

نقد و بررسی برنامه زنده "اردیبهشت"، گزارش پشت صحنه مجموعه "در مسیر زاینده رود"، یادداشتی درباره کارنامه حسین سهیلی‌زاده کارگردان مجموعه "فاصله‌ها" و گفتگوی مفصل با آیت الله حائری شیرازی از دیگر بخش‌های این شماره است. در بخش "دیگران" این شماره یادداشتی درباره ماموریت تازه خالق مجموعه 24 و خبرهایی از سراسر جهان می‌خوانید.

تاثیر زبان رسانه‌ها بر شخصیت مخاطبان، تاثیر رادیو بر زنان خانه‌دار، نقش رسانه‌ها در فرایند جامعه‌پذیری، از شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟ و نگاهی به روند محبوبیت شبکه‌های اجتماعی از دیگر مطالب این شماره هفته‌نامه سروش است.

شماره 1445 سروش هفتگی 82 صفحه و قیمت آن 800 تومان است.

کد مطلب 1116366

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