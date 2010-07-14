علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر اینکه ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک می‌شود، اظهار داشت: انتظار ما از روسیه آن است که به عنوان یک قدرت بزرگ فریب اطلاعات سرویس‌های غربی را نخورد.

وی گفت: دروغ پردازی‌های آمریکا نباید بر اظهارات مقامات روسی تاثیر بگذارد.

بروجردی تاکید کرد: دربهای تاسیسات هسته‌ای ما به روی بازرسان آژانس در چارچوب پادمان همواره باز بوده و هیچ مخفی کاری تا کنون نداشته‌ایم. ما از مخالفان جدی بمب هسته‌ای هستیم و از روسیه نیز می‌خواهیم به کاروان مخالفان بمب هسته‌ای بپیوندد و بمب‌های هسته‌ای خود را امحاء کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این نوع اظهارات نسبت به ایران جدید نیست. اظهاراتی است که کشورهای مختلف آن را منتقل می‌کنند و منشاء آن اطلاعات غلط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس است. انتظار ما این است روسیه فریب این اظهارات را نخورد.



