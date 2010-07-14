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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۲

بروجردی در گفتگو با مهر: مدودف فریب اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا را نخورد

بروجردی در گفتگو با مهر: مدودف فریب اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا را نخورد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منشاء اظهارت اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر نزدیک شدن ایران به توانایی ساخت بمب اتمی را سرویس‌ های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس دانست و از روسیه خواست فریب این اطلاعات را نخورد.

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر اینکه ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک می‌شود، اظهار داشت: انتظار ما از روسیه آن است که به عنوان یک قدرت بزرگ فریب اطلاعات سرویس‌های غربی را نخورد.

وی گفت: دروغ پردازی‌های آمریکا نباید بر اظهارات مقامات روسی تاثیر بگذارد.
 
بروجردی تاکید کرد: دربهای تاسیسات هسته‌ای ما به روی بازرسان آژانس در چارچوب پادمان همواره باز بوده و هیچ مخفی کاری تا کنون نداشته‌ایم. ما از مخالفان جدی بمب هسته‌ای هستیم و از روسیه نیز می‌خواهیم به کاروان مخالفان بمب هسته‌ای بپیوندد و بمب‌های هسته‌ای خود را امحاء کند.
 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: این نوع اظهارات نسبت به ایران جدید نیست. اظهاراتی است که کشورهای مختلف آن را منتقل می‌کنند و منشاء آن اطلاعات غلط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس است. انتظار ما این است روسیه فریب این اظهارات را نخورد.
 
 
کد مطلب 1116368

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