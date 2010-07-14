20 هزار مسکن مهر در گلستان پی ریزی می شود

پرهام جانفشان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در برخی از شهرهای استان از جمله گنبد و کلاله پروژه از شتاب خوبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: در هفته دولت امسال بالغ بر 100 واحد مسکونی در شهرستان گنبد، 200 واحد مسکونی در شهرهای کلاله ، فاضل آباد، بندرگز و کردکوی به بهره برداری می رسند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در شهرهای آق قلا و مراوه تپه نیز پیشرفت فیزیکی پروژه مطلوب بوده و کار ساخت آن نیز ظرف یک سال آینده به اتمام خواهد رسید.



جانفشان افزود: در ساخت مسکن به روش سنتی ساز قیمت تمام شده یک واحد مسکونی حدود 25 میلیون تومان و در روش صنعتی ساز 30 میلیون تومان خواهد بود که 5 میلیون تومان سهم آورده افراد و مابقی از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود.

همچنین بازپرداخت وام ها به صورت 15 ساله و با نرخ هفت درصد در شهر گرگان و سایر شهرها چهار درصد است.

رتبه گلستان در مسکن مهر هفت رده ارتقاء یافت

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان با اشاره به صعود هفت پله ای و ارتقای استان به رتبه 22 در بین سایر استان ها در طی یک ماه اخیر گفت: مشکل تامین زمین در استانهای شمالی باعث ایجاد وقفه ای کوتاه مدت در امر ساخت و پیشرفت این پروژه شده بود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان گلستان با هماهنگی های انجام شده با مسئولان و مدیران استانی این مشکل به طور کامل رفع شده است.

وی در زمینه تامین زمین در گرگان گفت : برای ساخت مسکن مهر در شهر گرگان دو منطقه در نظر گرفته شده که شامل سایت راه آهن و سایت چهل هکتاری به موازات سایت اداری استان است.

وی اظهار داشت: در این سایتها بیش از پنج هزار واحد مسکونی مهر احداث خواهد شد که در سایت 40 هکتاری، کار آماده سازی اتمام یافته و در هفته آینده پیمانکاران پروژه نیز معرفی خواهند شد که طبق برنامه زمانبندی شده انتظار می رود تا اواخر سال آینده به متقاضیان تحویل داده شود.