ساخت خانه متناسب با وضعیت روحی و جسمی مجروحان

به گزارش خبرنگار مهر، در کشور کانادا به منظور بزرگداشت و حمایت از شرکت کنندگان در جنگها و خانواده های آنان نهادی تحت عنوان" مجمع امور مدافعان جنگ" به ریاست وزیر امور مدافعان جنگ در این کشور ایجاد شده است که حمایتهای این مرکز شامل پرسنل نظامی و ناوگان بازرگانی که در دوران جنگ اول و دوم جهانی و نیز نیروهایی که در عملیات بین سالهای 53-1950 سازمان ملل متحد – کره حضور داشته اند، نیروهای مردمی شرکت کننده در جنگ، اعضای سابق نیروهای سازمان یافته و نیروهای سواره نظام سلطنتی کانادا و بازماندگان و منسوبین نظامی و نیروهای مردمی است.

طرحهای حمایتی کانادا از مدافعان میهن منجر به عدم نگرانی آنها در زمان سالمندی شده است

تأمین تسهیلات و خدمات برای نظامیان و نیروهای مردمی واجد شرایط و خانواده ایشان، تقویت نفس و ارتقا روح خود اتکایی در آنان به منظور جلب هر چه بیشتر مشارکت آنان به عنوان عضوی از اجتماع و زنده نگه داشتن یاد و خاطره فداکاریها و پیروزیهای آنان سه اصل مهم در سیاستگذاریهای "مجمع امور مدافعان میهن کانادا" است.

امروزه بیشتر مدافعان میهن کانادا اواخر عمر کاری خود را سپری می کنند و میانگین سنی آنان 70 سال است. طرحهایی نظیر عدم وابستگی مدافعان میهن این فرصت را برای آنان فراهم می کند تا با وجود کهولت سن نیازهای خود را برآورده کنند. براساس قوانین کشور کانادا "کانون امور مدافعان میهن" در بخش خدمات رسانی مسئولیت مراقبت از سلامتی، تدارکا ت ویژه، حمایتهای اجتماعی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره ای، سرکشی به نظامیان و نیروهای داوطلب مردمی را در مناطق مختلف کانادا بر عهده دارد، همچنین حقوق بازنشستگی و مزایای فوق العاده و نیز سایر برنامه هایی که نیازمند هدایت متمرکز است برعهده این شاخه است.

حمایت مادی و معنوی از بازماندگان جنگ در امور قضایی

وجود مرکزی به عنوان "کمیسیون حقوقی بازنشستگی" برای مدافعان میهن این امکان را ایجاد کرده که برای پیگیریهای قضایی خود از جانب این کمیسیون حمایتهای مالی و معنوی را کسب کنند. این کمیسیون یک ساختار قضایی است که از طریق وزیر مدافعان میهن گزارش فعالیت خود را به پارلمان ارائه می دهد. از مسئولیتهای این کمیسیون تأمین غرامت قربانیان جنگ و از کارافتادگان ناشی از جنگ، قضاوت دعاوی مربوط به قربانیان و از کارافتادگان نیروهای مسلح جنگ جهانی اول و دوم و نیروهای ویژه همچنین آسیب دیدگان ناشی از عملیات نظامی است.

دولت کانادا ضمن برگزاری برنامه های یادبود برای ایثارگران و قربانیان جنگ در جهت اعطای نشان شایستگی به شرکت کنندگان در جنگهای اول و دوم جهانی و آذین بندی میادین عمومی کشور هنگام مراسم و جشنها، در حمایتهای مالی و رفاهی نیز گامهای مؤثری برداشته است.

اسکان رایگان مدافعان میهن در اراضی سلطنتی یا استانی با توافق استانها در املاک سلطنتی، ارائه وام مسکن به مدافعین واجد شرایط، اعطای زمین معوض به آنهایی که محل اسکان آنان باید تغییر کند، واگذاری زمین متناسب با تعداد افراد خانواده و مساعدتهای اقتصادی و تخصصی در طول ساخت مسکن، واگذاری خانه های اجاره ای با قیمت پایین، پروژه های احداث مسکن ارزان قیمت استیجاری، ارتباط و همکاری با اتحادیه اسکان کانادا و امور مدافعان در مورد اجاره به شرط تملک، ساخت منازل مسکونی متناسب با وضعیت روحی و جسمی مجروحان جنگی را می توان نمونه های اقدامات این کشور در بخش مسکن برشمرد.

در خصوص بیمه آسیب دیدگان جنگی در کشور کانادا طرح بیمه عمر، آتش سوزی، ورشکستگی و…توسط کانون مذکور انجام می پذیرد. حتی در قوانین مالی کشور کانادا نسبت به اخذ مالیات از مدافعان میهن دستورالعمل بخشودگی یا تخفیف در نظر گرفته شده است.

بهره مندی خارجیان از مستمری مربوط به رزمندگان بازنشسته

براساس قوانین کشور کانادا و به منظور قدردانی از رشادت رزمندگان بازنشسته و ایثارگر کانادایی- حتی رزمندگان جنگ جهانی دوم- مستمری سالیانه علاوه بر اهدای جوایز و پاداش، تعلق می گیرد، حتی مستمری بگیران خارجی یا مقیم سایر کشورها نیز از این قانون مستثنی نیستند.

ارائه تجهیزات و وسایل معلولان حتی اقلام جزئی، تأمین اقامتگاه برای افراد واجد شرایط دریافت خدمات درمانی، قرارداد با دانشگاهها و مراکز پزشکی، بیمه درمانی، ارائه سرویسهای دارویی، ارائه پروتزهای مصنوعی، پرداخت هزینه های درمان مجروحان و معلولان جنگ، گوشه ای از اقدامات دولت کانادا در امور رفاهی و خدمات درمانی و بهداشتی به آسیب دیدگان جنگی است.

مشارکت اقتصادی بخش خصوصی در ارتقای جایگاه مدافعان میهن

معلولان جنگی کانادا ضمن دریافت کمکهای دولتی از حمایتهای اقتصادی بخش خصوصی نیز بهره مند می شوند و خدماتی چون اعطای سرمایه و تشکیل صندوقهای حمایتی، ایجاد صندوق مدافعان کم درآمد جنگ، صندوق سرمایه وطن پرستان کانادایی و…ارائه می شود. همچنین دولت کانادا در زمینه اشتغال و مشارکت ایثارگران برنامه های مختلفی را با مشارکت بخش خصوصی و بین المللی اجرا می کند.

کشور کانادا در راستای تحقق استقلال و خودکفایی معلولان جنگی برنامه های ویژه هنری و صنایع دستی با حمایت صلیب سرخ انجام می دهد. دستورالعمل حمایت از مدافعان نابینا و کمیسیون قربانیان جنگ مشترک المنافع، تهیه یادبود از مناطق جنگی کانادا، صندوق حمایت از سرمایه از کار افتادگان، کمک هزینه تحصیلی، طرحهای آموزشی و توانبخشی در مورد معلولان جنگ و فرزندان مدافعان میهن و نیز آموزش بازنشستگان ایثارگر، مواردی است که در استقلال و خوداتکایی مدافعان نقش به سزایی خواهد داشت.

این قوانین چکیده ای از قوانین مربوط به جانباختگان و معلولان جنگ در کانادا است که نمونه این قوانین و یا کاملتر و بهتر از آن را می توان در قوانین جمهوری اسلامی ایران یافت اما این سؤال همچنان باقی است که چرا این قوانین در روح و عمل جامعه ایران با وجود پشتوانه های مادی و معنوی کمتر حاکم است در حالی که بخش کوچکی از همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده در جوامع دیگر کاملا اجرا می شود.